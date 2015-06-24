Комментатор «Матч ТВ» Артем Батрак: «В CS:GO у меня было звание «два калаша», а в Dota 2 – почти 2к ММР»

Бывший профессиональный хоккеист, а ныне комментатор телеканалов «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ» Артем Батрак рассказал о своем отношении к киберспорту и о любимых игроках в различных дисциплинах.

О начале увлечения киберспортом

«Как и многие в детстве, в лет 15-16, как только компьютер появился. Помимо того, что много времени проводил на улице с друзьями, пробовал разбираться с компом. Естественно, самая популярная игра того времени — Counter-Strike. <...>. С одноклассниками собирались вместе в TeamSpeak, общались, это было интересно. Постепенно создали команду, играли разные турниры в онлайне: 2 на 2, 3 на 3. Потом уже вышла Dota и многие туда ушли. Я часто играть не мог, все-таки занимался профессиональным спортом, но все равно позвали меня. Иногда собирались с друзьями 5 на 5. Так и появилось увлечение дальше, начал интересоваться турнирами, командами».

Об успехах в компьютерных играх

«В CS:GO было звание «два калаша», почти тысяча часов. В Dota 2 почти 2к ММР и 2,5 тысячи часов. В Hearthstone могу иногда зайти».

О комментаторах в киберспорте

«Вопрос исключительно вкуса. Каждому нравится свое — кто-то веселее, а кто-то наоборот предпочитает более серьезных комментаторов и аналитиков в эфире. От себя выделил бы Годханта — нравится его манера комментирования и подача».

О посещении турниров

«Пока турниры не посещал. До The International далековато будет, да и достаточно накладно, честно говоря. А если говорить об онлайн-трансляциях, то конечно обязательно смотрю «Инт» и остальное. Недавно проходил EPICENTER в Москве по CS:GO. Я почти на него попал, но из-за работы, к сожалению, не получилось посмотреть. В планах есть большое желание побывать на подобных соревнованиях, буду ждать следующего «Эпицентра» или другого турнира, но специально подстраивать свой график не планирую», – рассказал Батрак.

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