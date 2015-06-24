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    Virtus.pro выиграла первый мейджор сезона

    Теги Virtus.pro Team Secret The Kuala Lumpur Major Dota 2

    Российская команда Virtus.pro победила Team Secret со счетом 3:2 в финале The Kuala Lumpur Major – первого из пяти мейджоров сезона Dota 2.

    Virtus.pro выиграла 350 тысяч долларов и 4950 рейтинговых очков, практически гарантировав себе инвайт на The International 9 – итоговый турнир сезона.

    Team Secret за второе место получила 170 тысяч долларов и 3 тысячи очков.

    The Kuala Lumpur Major проходил с 9 по 18 ноября, 16 команд разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков.

    Virtus.pro – первая команда в истории доты, выигравшая пять мейджоров

    Результаты и сетка турнира

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