Virtus.pro выиграла первый мейджор сезона

Российская команда Virtus.pro победила Team Secret со счетом 3:2 в финале The Kuala Lumpur Major – первого из пяти мейджоров сезона Dota 2.

Virtus.pro выиграла 350 тысяч долларов и 4950 рейтинговых очков, практически гарантировав себе инвайт на The International 9 – итоговый турнир сезона.

Team Secret за второе место получила 170 тысяч долларов и 3 тысячи очков.

The Kuala Lumpur Major проходил с 9 по 18 ноября, 16 команд разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков.

Virtus.pro – первая команда в истории доты, выигравшая пять мейджоров

Результаты и сетка турнира