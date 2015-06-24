Sports.ru открывает вакансию менеджера по развитию киберспортивных продуктов

Tribuna Digital – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет. Сейчас мы открываем вакансию менеджера по продукту Esports.

Мы ищем увлеченного киберспортом человека с опытом создания программных продуктов или стремлением научиться этому в кратчайшие сроки. Мы ожидаем, что вы понимаете, о чем пишут люди в чате Twitch, знаете, как выглядит форма Natus Vincere, и можете объяснить нашему hr, почему S1mple перешел именно к ним.

Что нужно будет делать:

– Искать способы сделать существующие продукты лучшими в мире.

– Искать идеи, ниши и рынки для создания новых продуктов.

– Работать с внешними партнерами, в том числе иностранными.

– Вести несколько проектов одновременно, распределять большое количество задач и следить за сроками их выполнения.

– Взаимодействовать с редакцией, отделом маркетинга, аналитиками, дизайнерами и разработчиками.

– Заниматься тестированием, писать тексты, придумывать рекламные спецпроекты, пропагандировать киберспорт внутри компании и за ее пределами.

Что для этого нужно:

– Иметь нездоровый интерес к киберспорту. Быть в контексте игровой индустрии, легко ориентироваться в ключевых областях – хиты, медиа, издатели, мероприятия.

– Желательно иметь релевантный опыт или хорошие теоретические знания по разработке digital продуктов.

– Английский язык must have!

Для вас:

– Амбициозные задачи, перспективы роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Ваши резюме, портфолио и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Менеджер по продукту Esports».

Если вы не менеджер по продукту, но хотите работать в Sports.ru – найдите вакансию, которая подходит вам.