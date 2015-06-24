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    Sports.ru открывает вакансию менеджера по развитию киберспортивных продуктов

    Теги CS:GO League of Legends World of Tanks Dota 2 WOT Blitz Dota 2

    Tribuna Digital – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в Восточной Европе. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 30 миллионов человек и постоянно растет. Сейчас мы открываем вакансию менеджера по продукту Esports.

    Мы ищем увлеченного киберспортом человека с опытом создания программных продуктов или стремлением научиться этому в кратчайшие сроки. Мы ожидаем, что вы понимаете, о чем пишут люди в чате Twitch, знаете, как выглядит форма Natus Vincere, и можете объяснить нашему hr, почему S1mple перешел именно к ним.

    Что нужно будет делать:

    – Искать способы сделать существующие продукты лучшими в мире.
    – Искать идеи, ниши и рынки для создания новых продуктов.
    – Работать с внешними партнерами, в том числе иностранными.
    – Вести несколько проектов одновременно, распределять большое количество задач и следить за сроками их выполнения.
    – Взаимодействовать с редакцией, отделом маркетинга, аналитиками, дизайнерами и разработчиками.
    – Заниматься тестированием, писать тексты, придумывать рекламные спецпроекты, пропагандировать киберспорт внутри компании и за ее пределами.

    Что для этого нужно:

    – Иметь нездоровый интерес к киберспорту. Быть в контексте игровой индустрии, легко ориентироваться в ключевых областях – хиты, медиа, издатели, мероприятия.
    – Желательно иметь релевантный опыт или хорошие теоретические знания по разработке digital продуктов.
    – Английский язык must have!

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме, портфолио и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Менеджер по продукту Esports».

    Если вы не менеджер по продукту, но хотите работать в Sports.ru – найдите вакансию, которая подходит вам.

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