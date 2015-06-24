Владимир Стогниенко: «Мне кажется, киберспортивные комментаторы допускают те же ошибки, что и в обычном спорте»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко посетил выставку «ИгроМир», где высказался о киберспортивном комментировании.

Он сравнил его с комментированием традиционных видов спорта и рассказал, за счет чего в этом деле можно преуспеть.

«Сравнивая с тем, что происходит в мире спортивного комментария... Мне кажется, что, когда люди пытаются заявить себя как киберспортивные комментаторы, они делают примерно те же самые ошибки. То есть попытка в маленьком ролике максимально себя выплеснуть, из чего получается не совсем понятный и не очень воспринимаемый поток информации. То есть мысль о том, что вот в эту минуту, условно говоря, надо показать все, на что ты способен. [...]

И главное, о чем я не устаю повторять уже очень много лет. Для любого комментария, даже для комментария дня рождения своей тетушки, главное – искать свою манеру, и эта манера – это именно то, что комментатора любого события отличает от всех остальных. Какой будет именно эта манера, на что ты будешь ориентироваться, как ты будешь работать, в чем будут твои ключевые особенности [...] – это уже другой разговор. Каждый ищет свою сильную сторону. [...]

Речь о том, что киберспортивный комментарий – это не попытка всем показать, какой ты молодец. Это попытка пообщаться с людьми, это попытка рассказать людям о том, что происходит. И в принципе критерий всегда один: если людям интересно, значит вы молодец – если людям не интересно, значит у вас не получилось. [...]

В любом случае я думаю, учитывая, что киберспортивный комментарий изначально рос снизу, то есть от пользователей, от людей, которые играли, рамки очень широкие, границ практически не существует. За счет чего вы сможете себя каким-то образом проявить – решать только вам. И главное: нету ни единого критерия, который мешал бы вам себя проявить», – считает Стогниенко.