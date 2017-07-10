Комментатор Виктор Гусев рассказал о работе на предстоящем матче между командами Virtus.Pro и SK Gaming

«Когда мне предложили комментировать, я немножко удивился, потому что это не относится напрямую к футболу. Все мои предыдущие опыты работы в киберспорте — это FIFA 17. Здесь к футболу в киберспорте подошли с другой стороны. Люди не играют на экране, а выйдут на поле сами. Не могу сказать, что это будет самый необычный матч в моей карьере. В моей практике чего только не было — комментировал даже забег свиней. Корпоративное мероприятие, где бегали поросята. Каждая свинья олицетворяла отдел или департамент компании. И подобного в моей жизни было много.

Я более-менее знаю популярные игры, потому что в них играет мой 13-летний сын. Когда я ему сказал, куда поеду и во что буду вовлечен, это подняло мой авторитет в его глазах. Он на меня совсем другим взглядом посмотрел.

У меня есть опытный со-комментатор — V1lat, мы с ним уже познакомились, пообщались. Понимаете, всегда нужно соблюдать грань. Ты ведь не будешь шутить, когда комментируешь сборную России. У меня были попытки, но люди писали письма: сидим с валидолом, переживаем за сборную, а комментатор шутит. Здесь в Кельне от нас, конечно, ждут более веселого репортажа, но игра тоже серьезная, футболисты настроены биться на поле. Важно представить матч громогласно как большой футбол, но в то же время с юмором», – рассказал Виктор.

Матч между Virtus.Pro и SK Gaming состоится 10 июля в 22:00.