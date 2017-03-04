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        «Анжи» создает команду по Dota 2 с экс-чемпионом мира Александром «ХВОСТ» Дашкевичем

        Теги Alexander «XBOCT» Dashkevich Трансферы

        Футбольный клуб «Анжи» собирает состав по Dota 2. Первым игроком команды стал Александр «ХВОСТ» Дашкевич – чемпион мира в составе Natus Vincere 2011 года.

        «После долгого перерыва в профессиональной доте ФК «Анжи» пробудили во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры. Прежде всего мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре», – рассказал Александр Дашкевич.

        Имена оставшихся членов команды будут обьявлены позже. Александр «ХВОСТ» Дашкевич будет представлять команду КБУ на открытой квалификации к киевскому мейджору вместе с Ярославом «NS» Кузнецовым и Андреем «Dread» Голубевым.

        XBOCT выступал в составе Natus Vincere с 2010 по 2015 год, выиграл чемпионат мира и еще много крупных турниров. После этого украинец выступал за Team Empire, Fantastic Five и Team Spirit, а также приглашался в качестве аналитика на различные чемпионаты.

        «Лучше тебя в мире просто нет. Очень приятное чувство». Интервью с Александром «XBOCT» Дашкевичем

        Фото: официальный сайт «Анжи»

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