🏆 G2 со Stewie2k выиграла IEM Dallas

Теги G2 Esports Team Vitality IEM Dallas Результаты CS 2

G2 выиграла IEM Dallas.

G2 обыграла Vitality со счетом 2-1 (19:16 на Inferno, 13:16 на Anubis, 13:8 на Nuke).

Для европейской команды это первый трофей в 2024 году. Лучшим игроком турнира по версии HLTV стал Илья «m0NESY» Осипов.

После победы на чемпионате 19-летний россиянин отметил, что команда сможет сохранить текущую форму на предстоящих турнирах.

G2 сравнялась с Faze и Mouz по победам на турнирах серии Intel Grand Slam, чемпион которой получит миллион долларов.

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G2 заработала 100 тысяч долларов и слот на IEM Cologne.

Состав G2:

  • Илья «M0nesy» Осипов
  • Никола «NiKo» Ковач
  • Неманья «nexa» Исакович
  • Джеки «Stewie2k» Йип
  • Неманья «Hunter» Ковач

IEM Dallas прошел с 27 мая по 2 июня в США. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.

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2 комментария
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Очень крутой турнир получился, Г2 и в частности Монеси на 100% заслужили победу. Но все таки в глубине души я хотел, чтобы выиграли Витьки - чисто ради того, чтобы посмотреть как Апекс попускает весь стадион за их выкрики. Понятно, что вы за Г2 болеете, но до такого скотства зачем опускаться?
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Ответ MayCitizen
Очень крутой турнир получился, Г2 и в частности Монеси на 100% заслужили победу. Но все таки в глубине души я хотел, чтобы выиграли Витьки - чисто ради того, чтобы посмотреть как Апекс попускает весь стадион за их выкрики. Понятно, что вы за Г2 болеете, но до такого скотства зачем опускаться?
А с чего бы залу не попускать Ареха? Человека, который свое слово сдержать не может
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