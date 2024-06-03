🏆 G2 со Stewie2k выиграла IEM Dallas
G2 выиграла IEM Dallas.
G2 обыграла Vitality со счетом 2-1 (19:16 на Inferno, 13:16 на Anubis, 13:8 на Nuke).
Для европейской команды это первый трофей в 2024 году. Лучшим игроком турнира по версии HLTV стал Илья «m0NESY» Осипов.
После победы на чемпионате 19-летний россиянин отметил, что команда сможет сохранить текущую форму на предстоящих турнирах.
G2 сравнялась с Faze и Mouz по победам на турнирах серии Intel Grand Slam, чемпион которой получит миллион долларов.
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G2 заработала 100 тысяч долларов и слот на IEM Cologne.
Состав G2:
- Илья «M0nesy» Осипов
- Никола «NiKo» Ковач
- Неманья «nexa» Исакович
- Джеки «Stewie2k» Йип
- Неманья «Hunter» Ковач
IEM Dallas прошел с 27 мая по 2 июня в США. Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов.
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