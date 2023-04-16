S1mple встретился с Неймаром: «Хочется с Месси познакомиться. Для тех, кто забыл, Месси лучше Роналду»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Александр «S1mple» Костылев CS:GO

Александр «S1mple» Костылев встретился с Неймаром из ПСЖ.

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«Короче прилетели в Бразилию, скоро поеду с Неймаром встречусь, кружочек вам сюда запишем», – написал игрок в телеграм-канале, через несколько часов опубликовав совместное видео с футболистом.

Костылев также рассказал, с кем из игроков хотел бы встретиться после: «Блин, так хочется с Месси познакомиться. Для тех, кто забыл, Месси лучше Роналду».

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