Артем Дзюба: «Не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike»

Теги Артем Дзюба Зенит Counter-Strike: Global Offensive Counter-Strike 1.6 коронавирус CS:GO

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается на карантине.

«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Появились знакомые ребята, которые мне во всем помогли, организовали.

Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», – сказал Дзюба в интервью для «Радио Зенит».

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