Артем Дзюба: «Не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается на карантине.

«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Появились знакомые ребята, которые мне во всем помогли, организовали.

Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», – сказал Дзюба в интервью для «Радио Зенит».

5 обновлений в CS:GO, от которых сгорели все

«Я не куплюсь! Встали и вышли отсюда». Коммментаторы разнесли команду за паузу при счете 18:17

Собери команду в Fantasy ESL и борись за один из 15 суперпризов!