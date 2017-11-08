Артем Дзюба: «Не думал, что в 31 год меня поглотит Counter-Strike»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, чем занимается на карантине.
«По вечерам, уложив детей, позволяю себе открыть мир Counter-Strike и убивать зомбаков в компьютерной игре. Появились знакомые ребята, которые мне во всем помогли, организовали.
Я просто захожу, у нас есть общий чат, и мы играем. Никогда не думал, что в 31 год меня немножко поглотит этот мир», – сказал Дзюба в интервью для «Радио Зенит».
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