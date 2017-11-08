Роман Дворянкин: «То, что сделали NAVI, и то, как их искренне поддерживал весь бывший Союз, поставив рекорд на Твитче, – это #######»

Бывший CEO Virtus.pro Роман Дворянкин поделился эмоциями от победы NAVI над Astralis на IEM Katowice 2020.

«Киберспорт – это самый лучший пример спорта вне политики. То, что сегодня сделала украинская команда NAVI с русскими ребятами, и то, как их искренне поддерживал весь бывший Союз, поставив рекорд по зрительской аудитории на Твитче, – это ####### [офигенно]!» – написал Дворянкин в твиттере.

NAVI всухую обыграли Astralis в полуфинале IEM Katowice 2020. Матч побил рекорд по русскоязычным зрителям на турнирах по CS:GO – на пике за игрой следили 279 тысяч человек.

NAVI – первая команда, которая разнесла Astralis в Bo3. Датчане взяли всего 10 раундов

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