Ярослав Комков: «Если прийти к женщине, у которой двое детей в регионе, и сказать: киберспорт или хоккей. Она скажет: хоккей. А если она разберется?»

CEO Winstrike Ярослав Комков прокомментировал работу с BLAST и Maincast и оценил рост популярности киберспорта.

15% родителей хотят, чтобы их ребенок занимался киберспортом. Это много или мало?

«Это гигантское количество. Я уверен, что цифры баскетбола, тенниса, волейбола, керлинга, биатлона и лыж будут меньше, чем 15%. Я отец ребенка. Я бы скорее выбрал киберспорт, чем теннис со многих точек зрения. И ты представь, какая узнаваемость киберспорта в сравнении с традиционными видами спорта – она нулевая. Если сейчас прийти к женщине 50 лет, у которой двое детей в регионе, и сказать: киберспорт или хоккей. Она, конечно же, скажет хоккей. А если она разберется?

Что мне нравится в киберспорте – ты быстрее поймешь, есть ли здесь перспективы для твоего ребенка или нет. По сути, тебе достаточно пройти калибровку в условной «Доте» – и вот ты уже понимаешь, есть ли потенциал у этого ребенка стать киберспортсменом или нет. В хоккее ты можешь потерять 5-10 лет и играть в третьей любительской лиге чемпионата Кировской области. Это же неправильно, это дает ложные надежды, разочарование от этого сильнее.

Профессиональный спорт я бы вообще ограничил от спорта. Это совсем о другом. Почитай про допинговые скандалы, почитай про то, как люди гробят свое здоровье, когда ты рискуешь получить серьезную травму и в 27 лет остаться инвалидом. Вы не уверены, что ваш ребенок станет чемпионом мира по хоккею? Отдайте его лучше в киберспорт. Это более контролируемая вещь. И намного меньше ребенок убивает на это своего здоровья. В киберспорте чуть поспокойнее. И родитель больше контролирует всю эту историю, да и с точки зрения денег намного проще. Содержать ребенка в хоккейной топовой школе – очень дорого. Здесь, по сути, все упирается либо в компьютер домой, либо в компьютерный клуб. Это не очень большие деньги в глобальном сравнении».

Влияет ли наличие оружия в CS:GO на соглашения со спонсорами

«У нас на московском этапе BLAST было 10 партнеров. Из всех, с кем мы разговаривали, только один партнер назвал такую причину. Я бы сказал, что это переоценено.

CS:GO намного более смотрибельная, чем многие дисциплины. У тебя порог входа в Counter-Strike в 20 раз ниже, чем в Dota 2. Тут понятные вещи происходят – не нужно изучать героев, предметы и способности. Намного проще, понятнее и сам телевизионный формат. Если некоторых смущает то, что в CS:GO есть террористы и контр-террористы. Блин, если завтра Valve выпустит патч, где стороны будут называться атакой и защитой, а вместо бомбы будет сирена, то этот патч решит все проблемы? Наверное. Поэтому я не считаю это проблемой».

Убыточны ли киберспортивные организации

«Я бы не стал всех «мести под одну гребенку». Кто-то может быть убыточен сегодня с понятным бизнес-планом на то, чтобы выйти на прибыльность послезавтра. Разные сроки окупаемости у проектов. Сегодня убыточные организации, которые зашли в закрытые франшизные лиги, подписав спонсорские контракты, становятся прибыльными.

Я бы так сказал: команды – это больше венчурный бизнес. Не нужно ожидать дивидендов от киберспортивных клубов. Но рост стоимости бренда и прочее – все это есть. Просто в России из-за неустойчивости инвестиционного климата сроки окупаемости ниже. У нас, например, был разговор по поводу открытия арены в Германии. Там людям не понравилось, что у тебя срок окупаемости менее 5 лет. Не бойтесь убытков, если вы знаете, как из них выйти в дальнейшем. Открывая ресторан, ты сначала тратишь деньги и, наверное, в первый месяц ты их все не окупишь, и не начнешь сразу же зарабатывать. Ты начнешь зарабатывать через 4-5-6 месяцев, выйдя на точку окупаемости через 3 года».

О том, почему над турнирами серии BLAST работает студия Maincast

«У нас с Maincast есть довольно большая история работы. У нас с ними было несколько кейсов, после выполнения которых наши партнеры оставались в диком восторге, но решение основывалось не только на этом. Мы делали выбор из совокупности факторов. Мы понимали, что у нас есть какая-то история с Maincast, есть с ними комфортные отношения, и прочее. И чисто технический момент – Maincast супер медийные, классные и они реально любят киберспорт, обожают его искренне».

Когда Winstrike снова выйдет на The International

«Надеюсь, что уже в этом сезоне. Это как работает: OG показали, что сезон с точки зрения турнирной значимости не имеет никакого смысла. Ты просто приходишь в мае, просыпаешься, разваливаешь квалы и выходишь на Инт. И это главная проблема Доты, которая создает такую возможность для топовых коллективов, что убивает сам продукт. Очень плохо, когда у тебя чемпион вообще перестает играть».

Изнанка медиа с Маелштормом: устает от сокастеров, студии враждуют, критиковать может только NS

Подписывайтесь на наш твиттер о CS:GO