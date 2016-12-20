В «Вечернем Урганте» Крид, Feduk, Kyivstoner и Ургант сыграют в CS:GO с составом Virtus.pro

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Игроки состава Virtus.pro станут гостями шоу «Вечерний Ургант». Выпуск с ними выйдет сегодня, 20 декабря, в 23:25 на Первом канале.

Противниками «Медведей» в матче станут ведущие Иван Ургант и Константин Анисимов, а также музыкальные исполнители Егор Крид, Feduk и Kyivstoner.

16 декабря Virtus.pro анонсировала новый состав по CS:GO. В организацию перешли бывшие игроки Avangar.

Состав Virtus.pro по CS:GO

Джами «Jame» Али
Даурен «AdreN» Кыстаубаев
Тимур «buster» Тулепов
Санжар «SANJI» Кулиев
Алексей «Qikert» Голубев

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