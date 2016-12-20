Virtus.pro тизерит новый выпуск шоу «Вечерний Ургант». Будут играть в CS:GO

Virtus.pro анонсировала новый выпуск шоу «Вечерний Ургант».

На фото тизера изображены пять силуэтов и Иван Ургант. Сзади на мониторах видна запущенная игра Counter-Strike: Global Offensive.

Пользователи предположили, что на шоу к Ивану придет новый состав Virtus.pro по CS:GO.

Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.

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