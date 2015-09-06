Нападающий «Урала» Андрей Панюков: «Конечно, в Counter-Strike комментаторы лучше, чем в футболе»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков сравнил комментаторов CS:GO с футбольными комментаторами.

«Конечно, в Counter-Strike [комментаторы лучше, чем в футболе]. Просто я редко смотрю футбол. Лучше пойти на стадион, прочувствовать атмосферу матча. А еще лучше играть в футбол, чем его смотреть. Хотя недавно смотрел по телевизору «Урал-2», который играет во второй лиге. Вот его комментировали крутые ребята», – рассказал он.

В этом сезоне Панюков провел 7 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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