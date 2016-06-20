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    Билеты на BLAST Pro Series: Moscow поступили в продажу. Они стоят от 1200 до 6600 рублей

    Теги Ninjas in Pyjamas Natus Vincere BLAST Pro Series Ence BLAST Pro Series: Moscow CS:GO

    Билеты на турнир BLAST Pro Series: Moscow поступили в продажу.

    Билеты можно купить по ссылке.

    В продаже шесть категорий билетов:

    Категория C – 1200 рублей;
    Категория B – 1700 рублей;
    Категория A – 3300 рублей;
    Категория A+ – 3900 рублей;
    Фан-зона – 5500 рублей;
    Blast-зона (включает специальные подарочные пакеты) – 6600 рублей.

    Картинка кликабельна.

    BLAST Pro Series: Moscow пройдет 13-14 сентября на стадионе «Динамо», который будет вмещать примерно 7000 зрителей во время турнира. 6 команд, среди которых Na`Vi, Ninjas in Pyjamas и Ence, разыграют 250 тысяч долларов.

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