Билеты на BLAST Pro Series: Moscow поступили в продажу. Они стоят от 1200 до 6600 рублей

Билеты на турнир BLAST Pro Series: Moscow поступили в продажу.
Билеты можно купить по ссылке.
В продаже шесть категорий билетов:
Категория C – 1200 рублей;
Категория B – 1700 рублей;
Категория A – 3300 рублей;
Категория A+ – 3900 рублей;
Фан-зона – 5500 рублей;
Blast-зона (включает специальные подарочные пакеты) – 6600 рублей.
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BLAST Pro Series: Moscow пройдет 13-14 сентября на стадионе «Динамо», который будет вмещать примерно 7000 зрителей во время турнира. 6 команд, среди которых Na`Vi, Ninjas in Pyjamas и Ence, разыграют 250 тысяч долларов.
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