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    В Москве пройдет турнир серии BLAST Pro с участием Na`Vi

    Теги BLAST Pro Series Winstrike BLAST Pro Series: Moscow CS:GO

    BLAST анонсировала турнир BLAST Pro Series: Moscow. Он будет проведен совместно с Winstrike.

    Турнир пройдет 13-14 сентября на стадионе «Динамо». 6 команд разыграют 250 тысяч долларов.

    Первыми участниками стали Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas и Ence. Также на турнире выступят еще 2 топ-команды и победитель квалификации.

    Билеты поступят в продажу 19 июня.

    До этого в России проходили международные турниры серий EPICENTER и Adrenaline Cyber League. Последним из них стал EPICENTER 2018, который прошел в октябре.

    В 2019 году пройдут семь турниров серии. Ранее были проведены соревнования в Сан-Паулу, Майами и Мадриде, на каждом из них разыграли по 250 тысяч долларов. Следующий турнир состоится в Лос-Анджелесе (13-14 июля). Последний турнир BLAST Pro Series запланирован на декабрь.

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