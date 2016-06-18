В Москве пройдет турнир серии BLAST Pro с участием Na`Vi

BLAST анонсировала турнир BLAST Pro Series: Moscow. Он будет проведен совместно с Winstrike.

Турнир пройдет 13-14 сентября на стадионе «Динамо». 6 команд разыграют 250 тысяч долларов.

Первыми участниками стали Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas и Ence. Также на турнире выступят еще 2 топ-команды и победитель квалификации.

Билеты поступят в продажу 19 июня.

До этого в России проходили международные турниры серий EPICENTER и Adrenaline Cyber League. Последним из них стал EPICENTER 2018, который прошел в октябре.

В 2019 году пройдут семь турниров серии. Ранее были проведены соревнования в Сан-Паулу, Майами и Мадриде, на каждом из них разыграли по 250 тысяч долларов. Следующий турнир состоится в Лос-Анджелесе (13-14 июля). Последний турнир BLAST Pro Series запланирован на декабрь.

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