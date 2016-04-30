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    Премьер-министр Дании посетил офис Astralis и сыграл в CS:GO с Зоником

    Теги zonic Astralis CS:GO

    Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен побывал в офисе организации Astralis.

    Он сыграл в CS:GO с игроками команды, а также с тренером Дэнни «zonic» Соренсеном. 

    Расмуссен давно следит за успехами Astralis в CS:GO. Он поздравлял датскую команду с победами на мейджорах в Лондоне и Катовице. На BLAST Pro Series Copenhagen премьер-министр выступил с речью в поддержку киберспортсменов.

    Astralis уже год держится на первом месте в рейтинге лучших команд по CS:GO. Датская пятерка выиграла 11 из 18 последних топ-турниров. Все 5 игроков вошли в топ-20 рейтинга HLTV по итогам 2018 года.

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