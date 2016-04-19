Футболист Никита Чернов: «Любимые карты – Dust2, Mirage, Overpass. Если есть деньги, хочется с AWP играть»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о своем увлечении CS:GO.

Как начал играть



«Лет в 7-8 играл в CS 1.6. Брали деньги у родителей, ходили в компьютерные клубы. Потом стал больше увлекаться футболом, перешел в ЦСКА, и было не до этого.

С ребятами больше играли в FIFA на PlayStation. Но чуть больше года назад начал играть в CS:GO. Увидел, как ребята играют, стало интересно, купил себе ноутбук и вот так начал знакомство с игрой».

Любимые карты и оружие

«Карты самые простые: Dust2, Mirage, Overpass. На Train любим поиграть. Оружие – когда как. Когда ребята просят, то могу с AWP сыграть, могу с AK-47, AUG, без разницы. Но если есть деньги, то хочется с AWP играть. Ребята доверяют, и получается более-менее».

Ранг



«Когда играли с более сильными игроками, с Тимуром Жамалетдиновым, с его друзьями брали высокие ранги – LEM, «Беркут», «Суприм». А когда с ребятами из своего города, то это непосредственно «Калаши», «Биг стары».



Ник

«У меня всю жизнь был ник «Чирик». Меня и в команде так называют. 80% ребят, которые играют в CS, ставят такой же ник, как их называют в жизни. Особо не заморачиваются».

Другие футболисты и игры



«Дзага более-менее хорошо играет. Георгий Щенников, Саня Головин тоже хорошо играют. Себя тоже могу отнести к этой категории. А самый удивительный человек – это Федя Чалов. Он лежа на кровати умудряется играть и еще кого-то убивать. Если бы он сел за стол, то убивал бы больше».

Турниры и игроки

«Смотрели последний мейджор в Катовице. Слежу за всеми командами, но в основном за Na`Vi, как и все. Из СНГ-команд она больше всего мне симпатична. Если выбирать из всех, то это, безусловно, Astralis. Как они грамотно играют! Вроде и звезд нет, но все делают свое дело, и это дает результат.

Такого, что демки смотреть, – нет. Натыкаюсь часто в интернете, как s1mple играет. Понятно, что это совсем другой уровень, но просто интересно, как он чувствует игру, какие позиции занимает».

Мешают ли игры футболу



«Понятное дело, что мы не такие ребята, что перед матчами будем играть по 5-6 часов. Футбол для нас – номер один, а CS:GO – это просто убить время. Можно какие-нибудь игры посмотреть на Twitch. Но такого, что играть до 3-4 ночи непосредственно перед играми или тренировкой – такого нет. Я думаю, что все ребята это понимают. Мы прежде всего футболисты. Если бы мы были киберспортсменами, понятное дело, могли бы сидеть допоздна, как делают они».

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