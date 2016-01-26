Брайан Идову: «Если бы я сейчас был ребенком – точно бы стал киберспортсменом!»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову назвал три вещи, которые должен сделать каждый мужчина.

«Первое – стать топом в Counter-Strike. Если бы я сейчас был ребенком – точно бы стал киберспортсменом!

Если серьезно – создать семью. Хотя вот у Аль Пачино ее нет. Может, пойти по его пути... Но лучше все же создать. Второе – кайфовать от жизни. Не важно как – играть в футбол, пить пиво с друзьями, бургер есть, без разницы. Главное – наслаждаться моментом. Третья – завести собаку. Болонка у меня есть, так что один пункт выполнен! Уже неплохо», – сказал Идову.

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