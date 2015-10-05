Forze и ФК «Спартак» объявили о начале партнерства

Футбольный клуб «Спартак-Москва» объявил о начале сотрудничества с киберспортивной организацией Forze Esports.

По информации «Спартака», партнерство подразумевает «реализацию совместных проектов, которые станут первым подобным опытом коллаборации между спортивными и киберспортивными организациями». Также теперь игроки Forze будут выступать с логотипом клуба на форме.

Forze была основана в 2001 году. Сейчас организация владеет составами в таких дисциплинах, как CS:GO, PUBG, Fortnite, FIFA и Guns of Boom.

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