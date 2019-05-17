Лучшее приложение про Доту в СНГ

Всем привет! Пока идут турнирные матчи, напоминаем: самый удобный способ следить за новостями Доты и смотреть матчи, если вы не дома – приложение «Well Played».
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Что там есть
Расписание игр
Иконка с Аегисом в календаре приведет вас в актуальный рейтинг DPC.
Live-трансляция и статистика
На экране матча есть подробная статистика: пики, баны, убийства, опыт, золото, KDA игроков. Ни одна важная деталь не пройдет мимо.
Слева от кнопки Play есть иконка сетки – по тапу вы попадете в сетку турнира, откуда можно перейти в любой другой матч плей-офф.
Вскоре после матча мы добавляем хайлайты – в этом случае кнопка Play оранжевая.
Важные новости
Громкие интервью, внезапные мемы, аналитика по матчам, мнения экспертов, оперативные новости и советы по ставкам – все это попадает в ленту новостей и материалов.
Любимые команды и игроки
Все просто: добавляет игроков и команды в число любимых – получаете пуши с новостями про них.
Уведомления
Гибкие настройки пуш-уведомлений позволяют получать только действительно важную информацию. Например о матчах: когда началась фаза пиков/банов, когда начали и закончили играть карту или всю серию целиком, и какой счет в серии на данный момент.
Комментарии
Комментарии – это отдельный вид творчества. Мемы, шутки, хайп, эмоции и жаркие споры – у нас бывает все. Не забывайте плюсовать удачные и писать свои комменты.
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