Проверь, как работает твой мозг в играх – и сравни себя со спортсменами и стримерами

Поучаствуй в научном исследовании мозга!

Ultra Skill – это символ самых крутых игровых навыков, которые являются залогом впечатляющих игровых моментов. NIVEA MEN поддерживает всех геймеров, демонстрирующих настоящее мастерство и высокий уровень исполнения. Но от чего зависит мастерство геймера? Конечно, от работы мозга!

Два десятка лет группа ученых-нейрофизиологов исследовала нейрофизиологические процессы мозга. На основе этих исследований и на базе технологии «Нейротест» был составлен тест, который теперь может пройти абсолютно каждый. Этот тест уже прошли несколько спортсменов и киберспортсменов – и вы сможете сравнить себя с ними!

Мозг человека – сложно устроенная система, которая до сих изучена не до конца. Во время игры, например, в Dota 2 или CS:GO в мозге протекает огромное количество процессов. Но вы когда-нибудь задумывались, что это за процессы и насколько сильно они у вас развиты?

Что будет в тесте?

Тест от NIVEA MEN поможет оценить эффективность работы десяти механизмов мозга:

Внимание – способность сосредоточиться на одном аспекте окружения.

Решение – способность быстро реагировать в критической ситуации.

Баланс – сбалансированность нервных процессов.

Самоконтроль – регуляция критических процессов.

Воля – волевое преодоление нагрузок разной длительности.

Реакция – скорость реагирования на внешние раздражители.

Мышление – скорость мыслительных операций.

Саморегуляция – коррекция реакций на произвольном уровне.

Контроль – стабильность и устойчивость психомоторных реакций.

Антистресс – уровень влияния стрессовых факторов на внутренние процессы.

Всего в тесте пять заданий, перед каждым из которых можно запустить обучение. Примерная продолжительность теста: 10 минут. Очень важно проходить все задания в наушниках и строго следовать инструкциям – иначе результат может быть не объективен.

Задания не сложные, но требуют постоянной концентрации и внимания. Необязательно спешить и после выполнения одного задания сразу переходить к следующему. Этот тест – не на скорость. Если будете часто ошибаться, то задание придется начать заново. Чтобы результаты теста были максимально близки к реальному положению вещей, к каждому заданию нужно подходить готовым на сто процентов.

Я пройду тест – а что будет дальше?

После прохождения теста вы получите данные по каждому из этих параметров и сможете сравнить свои результаты с результатами киберспортсменов и представителей классических видов спорта. Скорее всего, некоторые ваши параметры даже будут лучше.

Что более важно – вы получите краткий комментарий по каждому из параметров и поймете, в каком направлении вам нужно развивать свои навыки. Можете пройти тест еще раз, скажем, через неделю и посмотреть, как изменятся результаты – разница будет видна на графике. Вероятно, получится отследить некоторые закономерности: не удается давать много фрагов в CS с AWP в последнее время – возможно, ваша реакция в данный момент находится не на лучшем уровне. Тест поможет точно определить, так ли это на самом деле. Количество попыток на прохождение теста не ограничено.

Почему этот проект очень важен?

Тест от NIVEA MEN – лишь начало глобального научного исследования. Чем больше людей пройдет тест, тем больший объем данных получится собрать и тем валиднее будут результаты теста. Эти данные будут использоваться для улучшения самого теста и дальнейших исследований.

Наука проникает в киберспорт. В будущем, исходя из данных теста, будут составляться программы тренировок и подготовки киберспортсменов. Возможно, данные теста полностью перевернут представление о процессе тренировок киберспортсменов.

Проект действительно уникален: еще никто не проводил подобные исследования – ни в странах СНГ, ни за рубежом. У вас есть шанс помочь науке стать лучше и продвинуться в изучении особенностей работы механизмов мозга, а также узнать свои сильные и слабые качества.

Пройдите тест одним из первых и поделитесь впечатлениями от заданий и результатов. Наверняка вы узнаете о себе много нового.