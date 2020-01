Культ саундтреков FIFA: под них танцуют в клубах, а Робби Уильямс обменял песню на любимый клуб в игре

Вспоминаем классику вместе с Audio Technica ATH-M50xBT.

Tony Hawk’s Pro Skater, Grand Theft Auto, FIFA и Need for Speed – игры, которые стали известны не только благодаря своему геймплею, но и из-за саундтреков. С их помощью мы открывали для себя новые любимые группы и жанры – и очень привязывались к таким играм.

«Видеоигры не только помогли музыкальной индустрии выжить, но и процветать на совершенно новом уровне», – так считает Стив Шнур, президент музыкального подразделения Electronic Arts. Стив руководит несколькими профессиональными музыкантами и композиторами, лицензируя музыку для видеоигр – именно его команда создает саундтреки для FIFA, Madden NFL, Need for Speed и NHL.

Видеоигры быстро стали восприниматься лейблами как способ продвижения артистов. Саундтрек FIFA, например, важнее стадионного тура или выпуска нового альбома.

«Иногда мы начинаем работу над саундтреком почти за год до выхода игры, пытаясь найти новую музыку, которая, по нашему мнению, определит звучание предстоящего сезона, – объясняет Шнур. Мы знали, что видеоигры могут стать тем, чем MTV и коммерческое радио были для музыкантов в 80-х и 90-х. Любую песню в FIFA – будь то новый трек от состоявшегося артиста или дебют неизвестного исполнителя – прослушают более миллиарда раз. Ни один носитель в истории записанной музыки не может обеспечить такое массовое и мгновенное глобальное распространение».

* * *

Если стриминг музыки помогает индустрии избавиться от пиратства, то видеоигры помогли ей выжить в нулевых. «Guitar Hero: Aerosmith принесла группе больше денег, чем любой из их альбомов», – рассказывал руководитель Activision Бобби Котик. Только за первые три месяца после релиза видеоигра принесла более 50 млн долларов прибыли, а продажи альбомов Aerosmith увеличились на 40%.

Но это было раньше. Сейчас игры связаны со стриминговыми сервисами. Например, в мобильной Next Music вы должны нажимать кнопки в ритм трека, а затем вам предлагается послушать оригинальный трек Spotify и Apple Music. За две недели количество прослушиваний трека Стива Аоки Azukita увеличилось на 2,3 млн – все благодаря его популярности в игре.

Еще один пример – футбольный симулятор с игрушечными машинками Rocket League, в который сыграло более 40 млн человек. Обновляющийся трек-лист игры интегрирован с сервисом Spotify: если вам понравилась какая-либо мелодия, вы можете прослушать ее вне игры, не тратя время на поиск.

* * *

Electronic Arts – одна из первых игровых компаний, которая поняла значимость саундтрека для игр. У каждой спортивной франшизы был свой отличительный стиль: у NHL – рок, у NBA и NFL – рэп и хип-хоп, в Need For Speed – смесь трех жанров. FIFA же полагалась на поп-музыку, разбавляя ее инди-группами.

«Единство всего уникального и неожиданного», – так описывал саундтрек FIFA Стив Шнур. В одной игре трек от Linkin Park соседствует с инди-рокерами из Two Door Cinema Club, электронной группой Ladytron, исландским пост-рокером Jónsi, поп-певицей Тулипой Руис и шведским диджеем Адрианом Люксом. Странная ядерная смесь стилей и жанров, которая тем не менее работала – и продолжает работать.

Одно из ярких подтверждений – пример Persephone’s Bees. После одного из концертов к солистке группы Ангелине Мойсов подошел представитель EA Sports и предложил использовать их трек в FIFA 07. Так легендарная песня Muzika Dlya Fil’ma и оказалась в игре.

Так инди-группа из Америки стала известна во всем мире: «В один момент мне стали приходить письма от ребят со всего мира, особенно из России, и так как в России нашу музыку невозможно услышать по радио, это бесконечно приятно – она сама добралась до дома и умудрилась стать частью жизни многих людей.

[…] Песню полюбили даже в Южной Америке, там почему-то всем казалось, что она на французском. Этот трек сработал для нас как радио. С того момента о группе узнали везде».

Чаще всего EA не платит за включение песен в игру – для многих артистов включение в саундтрек FIFA даст буст, сравнимый с выпуском нескольких альбомов. Но иногда разработчики были вынуждены идти на уступки.

Олды помнят, что заглавной песней FIFA 2000 была It’s Only Us от Робби Уильямса. В обмен на использование трека Робби попросил добавить в игру свою любимую команду – «Порт Вейл». Разработчики были не против – так всеми забытый английский клуб (в том году он вылетел во Второй дивизион Футбольной Лиги) неожиданно оказался в разделе «Остальной мир», а Уильямс стал автором одного из самых легендарных саундтреков культовой игры.

Совсем другая история у молодого рэпера Yizzy – трек 19-летнего англичанина Hard Hustle вы можете услышать при запуске режима Volta. «Это сюрреализм – быть частью игры, вместе с которой я рос […] Может, у меня и нет такого опыта, как у больших артистов, но я могу получить такое же признание, находясь рядом с ними [на саундтреке]».

* * *

Вокруг треков FIFA родился культ – артисты готовы на все, чтобы попасть в игру, а фанаты легко назовут вам часть, в которой можно услышать ту или иную песню.

Помните Джона Ньюмана и его Love Me Again? Клип на дебютный сингл артиста собрал больше 700 млн просмотров. И как минимум четверть пользователей помнят о песне из-за FIFA 14 – об этом отлично видно по комментариям:

И так с большинством песен из FIFA – пользователи вспоминают, как та или иная песня играла, когда они проигрывали другу по пенальти или когда они выигрывали у «Шальке» в финале Кубка УЕФА.

А некоторые строят целый бизнес на ностальгии по культовым трекам из любимой игры. В честь выхода FIFA 20 ночной клуб Dusk в Шотландии провел пенную вечеринку «Гимны FIFA». Потусить под хиты нулевых и 90-х можно было всего за 5 фунтов. Надувные мячи и круги прилагались!

Похожую тусовку можно устроить и у себя дома (можно без надувных уточек, а с чаем и кофе). Вместе с Audio Technica мы отобрали лучшие треки из FIFA. Надевайте наушники, располагайтесь поудобнее и кайфуйте! Если вы любите качественный звук, то есть вариант специально для вас – bluetooth-версия легендарных студийных наушников Audio-Technica ATH-M50xBT.

Кроме шикарного качества звука, у модели есть важный бонус – она может работать автономно до 40 часов. А это значит, что батареи хватит, чтобы залпом прослушать саундтреки всех частей FIFA. И если вам будет мало такого количества музыки, то ATH-M50x можно подключить к девайсу по проводу – на случай, если захочется вспомнить треки из Need for Speed.

А теперь к музыке. Погнали!

Blur – Song 2

Второй трек на альбоме и второй сингл с него же. Песня длится две минуты и две секунды, имеет два куплета и два припева. Но нам важнее то, что Song 2 стала заглавной песней FIFA 98 – EA Sports приучала нас к качественному саундтреку с первой игры с лицензированными песнями.

Gorillaz – 19-2000 (Soulchild Remix)

В FIFA 2002 в саундтрек попал второй проект Деймона Албарна (солист Blur). Мультяшные рокеры дебютировали в серии с одним из заглавных хитов своего альбома. Трек вышел в небольшой обработке от диджея Soulchild – но многим эта версия нравится даже больше оригинала.

Paul Oakenfold – Beautiful Goal

Пол Окенфолд составлял саундтрек для FIFA 05 и добавил туда свой трек. Вышло просто и одновременно гениально: известный английский диджей нарезал крики комментаторов из трансляций и наложил их на музыку. Что может подходить для футбольного симулятора лучше, чем крики «Oouu! What a finish!» и «Beautiful Goal!»?

Kasabian – Club Foot

Вы помните этот хит либо по фильму «Гол», либо по заставке АПЛ, либо по FIFA 13. Разработчики из EA Sports взяли самую известную песню Kasabian и спасли в целом слабый плейлист – вы вряд ли вспомните из 13-й версии что-то кроме Club Foot.

Muse – Supermassive Black Hole

Музыка к FIFA 07 была дико хороша. А венчала все это стилевое своеобразие нетленка от Muse. Нестандартно для Фифы? Да. Охренительно? Безусловно.

Fatboy Slim – Rockafeller Skank

Right about now The funk soul brother, Сheck it out now The funk soul brother

Вы слышали трэк Нормана Кука в куче игр и фильмов, но дебют Rockafeller Skank пришелся именно на FIFA 99. Fatboy Slim напишет еще не один хит, но эта песня стала настоящим гимном девяностых.

* * *

Реквизиты продавца:

ООО «ЯНДЕКС.МАРКЕТ»; ОГРН 1167746491395; 119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, этаж 5