Шутер, файтинг, RPG. Самые необычные игры про Людей Икс

6 июня в прокат выходит фильм «Люди Икс: Темный Феникс» – финальная глава в истории Людей Икс, которую мы полюбили с 90-х. По этому поводу мы собрали самые интересные игры о противостоянии учеников профессора Ксавье и Магнето.

Франшиза «Людей Икс» замечательна тем, что постоянно меняется. Среди тысячи комиксов можно найти и комедийные серии, и хорроры, и полноценные драматические истории. Неудивительно, что жанровое многообразие перешло и на видеоигры: про Людей Икс делали аркады, классические файтинги, RPG и даже шутеры.

Лучшая игра для аркадных автоматов

В 90-х компания Marvel была на грани банкротства и активно продавала права на своих персонажей игровым студиям. В 1992 году японцы из Konami купили лицензию на Людей Икс для создания нового аркадного автомата. X-Men The Arcade Game – полноценный проект в жанре beat’em up. Выбираешь знакомых героев (дизайн персонажей Konami позаимствовали из одноименного мультсериала, вышедшего в том же году) и в рукопашной схватке пытаешься победить сотни врагов.

В отличие от классических игр, в аркадную X-Men можно было играть вшестером – для этого на автоматы устанавливали 6 джойстиков и 2 экрана. По всему миру школьники группами сбегали с уроков, чтобы все-таки допройти игру и победить Магнето. Аркада стала настолько популярной, что Marvel даже присвоила ей официальный номер в своей Мультивселенной – действия игры происходят на Земле-652975.

В 2010 году игру портировали на PlayStation 3 и Xbox 360. Но до популярности аркадной версии было далеко: в интернете терялось ощущение командной игры, а смерть героя обесценивалась – в автомате при поражении вам приходилось платить, чтобы играть дальше, а на консоли вы просто могли перезапустить уровень.

Классический файтинг

Компания Capcom решила не отставать от коллег из Konami и в 1994 году договорилась с Marvel о лицензии на Людей Икс. В результате появилась X-Men: Children of the Atom – по сути, клон Street Fighter 2 с персонажами комиксов. Но были у проекта и свои особенности – перекаты, отскоки от стен, суперприемы и длинные комбо. Сражения получились просто восхитительными – отточенная механика, хороший баланс, яркая графика. И, конечно, главное – теперь вы раз и навсегда могли узнать, кто сильнее: Магнето или Росомаха, Колосс или Джаггернаут.

Интересно, что некоторые арены были многоэтажными (фишка, которая позднее перейдет и в Mortal Kombat, и в Tekken) – в драке вы могли проломить пол и упасть на нижний уровень. Приятный бонус для фанатов – озвучивали игру актеры из оригинального мультсериала про Людей Икс.

Children of the Atom стала первой игрой Capcom с персонажами Marvel и проложила путь к созданию легендарных кроссоверов: X-Men vs. Street Fighter и Marvel vs Capcom.

Шутер на движке Quake

В 90-х австралиец Джонни Горден занимался созданием модов к Doom II. Одним из них был Bugs Doom, где всех монстров заменили герои мультсериала Looney Tunes. Джонни обнаружил, что по той же схеме можно изменить модели персонажей в Quake. Разработчик решил перенести в шутер Людей Икс – их способности лучше всего сочетались со скиллами уже существующих героев.

Модификация X-Men Quake привлекла внимание геймеров и прессы – Marvel поддержала проект и дала Гордену денег для работы над сюжетной кампанией. Единственное условие – разработчики должны были успеть до периода рождественских распродаж, чтобы шутер можно было выпустить в продажу одновременно с новой коллекцией игрушек и праздничным изданием комиксов.

Меньше чем за три месяца Джонни закончил игру – от Quake в ней остались лишь основные механики и некоторые виды оружия. В X-Men: Ravages of Apocalypse вы играли за киборга, который должен был уничтожить армию клонов-мутантов, созданных Апокалипсисом.

Итоговый проект критиковали за высокую сложность и изувеченный геймплей Quake, но хвалили за оригинальную историю, графику и модели персонажей. Конечно, сейчас в Ravages of Apocalypse стоит играть только отпетым фанатам Quake и Людей Икс, но игра вошла в историю как первый и единственный полноценный шутер о супергероях.

Первая (и лучшая) RPG о супергероях

В начале нулевых Marvel медленно возвращала былую популярность – спасибо «Человеку-Пауку» от Сэма Рейми и оригинальной трилогии «Людей Икс». Права на игры по ним были у Activision, которая тоже лишь начала оправляться после кризисных 90-х.

Разрабатывать игру про Икс-менов поручили студии Raven Software. Она создала X-Men Legends – Diablo от мира супергеройских RPG. Студия показала совершенно новый подход к играм по комиксам. Игрок получил возможность на каждую миссию набирать команду из четырех персонажей, каждый из которых обладал собственными сильными и слабыми сторонами. Raven сделала ставку на интересный сюжет, мощную ролевую систему, огромный список доступных персонажей, кооператив на 4 игроков и динамичные бои и не прогадала. Что может быть лучше Legends? Только ее сиквел.

Продолжение игры обзавелось еще более проработанной механикой, улучшенным визуальным рядом и новым глобальным сюжетом. Игра стала настоящим шедевром, который высоко оценили и критики, и геймеры – серия принесла издателю около 50 млн долларов и вошла в список ста лучших игр для PS 2.

Также Raven добавила кучу деталей вроде нескольких вариантов фирменных костюмов и знакомые по комиксам, фильмам и мультсериалам локации. Даже спустя 15 лет фанатам Людей Икс будет интересно поиграть в X-Men Legends.

Экшен про Росомаху

В 2009 году все той же Raven Software поручили работать над адаптацией фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха». Игра безумно понравилась фанатам – при этом от фильма оставили лишь несколько кат-сцен и Дэдпула с зашитым ртом.

В итоге получился экшен в стиле Devil May Cry или God of War. В X-Men Origins: Wolverine мы управляли Росомахой, который вел себя как тот самый беспощадный маньяк из комиксов. На некоторых платформах игре выдали рейтинг 18+ из-за особой жестокости и одной визуальной фишки: враги могли разорвать Логана на части, и вы наблюдали за его регенерацией в реальном времени. Ужасно мерзко – и ужасно круто.

***

История мутантов со сверхспособностями продолжится 6 июня – в кинотеатрах выходит фильм «Люди Икс: Темный Феникс». После победы над древним мутантом Апокалипсисом Люди Икс столкнутся с самой опасной проблемой за всю историю команды: Джин Грей получает безграничную силу, теряет над ней контроль и может уничтожить весь мир. Люди Икс должны решить, готовы ли они спасти свою подругу или же ее пора остановить любыми средствами.

«Люди Икс: Темный Феникс» должен стать яркой точкой в серии фильмов о мутантах. Создатели обещают мощную драму, граничащую с триллером, не похожую на прошлые фильмы по комиксами.