3 отличные ставки на пятый день плей-офф The International 7

Всем доброго дня!

Что сказать, по результатам вчерашнего дня, мы имеем очень грустную картину. Как сказал один читатель блога – «3 ставки в молоко». Ладно, все прошло по обратному от предполагаемого мной сценария – «Империя» проиграла драфт (очень проиграла) и, несмотря на все свои игровые старания, проиграла серию всухую. Во время просмотра второй игры у меня на глаза наворачивались слезы.

Я могу все понять, но у меня знатно пригорело вчера, когда на первой карте тотал убийств остановился на цифре 49 при ставке ТБ 49.5. О да.

Я умею признавать свои ошибки, но это невезение в чистом виде.

Итак, что мы имеем после вчера:

Статистика за плей-офф: 7 из 15 ставок зашло;

Стартовый банк 03.08: 10000 рублей

Банк на 11.08: 12510.8 рублей

Прибыль за 10.08: -10.7%

Статистика: +18/1/-18

Ставки на сегодня:

LGD – iG 20:00 MSK

Чего бы меньше всего хотелось увидеть большинству европейских и американских фанатов Dota 2 на этом турнире, так это 4 китайские команды в топ-6.

Данную пару я не ожидал встретить так далеко в нижней сетке. Однако обе команды показывают качественную, выдержанную игру, что помогло им переиграть своих оппонентов. Исходя их истории личных встреч в последнее время, можно сказать, что LGD в фаворе против Бобоки и ко.

Думаю, первая игра будет вязкой и долгой, команды будут присматриваться друг к другу и играть максимально аккуратно. Но стоит отметить, что LGD не стесняются брать ранний легкий пуш.

Ставка №1: Продолжительность первой карты больше 40 минут за 1.65

Ставка №2: Первая башня LGD на первой карте за 1.725

LGD.FY – Newbee 23:00 MSK

Я бы мог сказать, что я верю в Newbee. Они, безусловно, неплохи. Но то, что показывают «вечно молодые» – это просто великолепно. Я не возьмусь сказать точный счет противостояния, вероятно, Newbee даже заберут одну карту, но в итоге верх одержат LGD.FY – это наиболее вероятный исход.

Ставка №3: Победа LGD.FY за 1.49

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