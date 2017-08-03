3 верные ставки на четвертый день плей-офф The International 7

Всем доброго дня!

Собственно, вчерашний игровой день нивелировал наши успехи от 08 августа – мы потеряли 1000 рублей, зашли только 2 ставки из 5. И получается, что все не зашло объективно – и VP, и экспресс проигран по делу. Положение как-то спасли только OG и слив «медведей» (к сожалению, это так) на первой карте.

Общая статистика за плей-офф: из 12 ставок зашли 7.

Стартовый банк 03.08: 10000 рублей

Банк на 10.08: 14010.8 рублей

Прибыль за 09.08: -7.44%

Статистика: +18/1/-15

Ставки на сегодня:

1) Liquid – Empire 20:00 MSK, best of 3

Очень интересная встреча. «Жидкие» выпали из верхней сетки, показывая вполне неплохую игру. Тенденция сохранилась и в нижней, но и тут Liquid отдали 1 карту Сикретам.

Empire же в хорошем настроении, сыгравшиеся с Resolution’ом, на коне – прямо как на логотипе. Считаю, что полноценной победу над EG назвать нельзя – они играл слишком вяло, но не хочу умалять заслуг нашего коллектива.

Ставлю между командами знак «=» на данный момент, несмотря на коэффициенты. Ожидаю активных игр с большим количеством убийств.

Основной задачей на драфте для Liquid станет выбор между двумя моментами:

1) Попробовать убрать удобных мета-героев для Резоля. Думаю, очевидно, что на комфортных для себя персонажах Рома представляет космическую опасность для кого угодно (яркий пример этому – Sven). Заставить Empire пикнуть неудобного для своего стенд-ина героя будет успехом.

2) Бан 1-2 сигнатурных персонажей для Resolution’a развязывает руки Empire для выбора комфортной общекомандной стратегии и драфта в целом.

Будет интересно посмотреть, как Liquid будут балансировать между двумя этими гранями, и, мне видится, что по тезисам выше – у «Имперцев» преимущество в драфте, как минимум.

А если брать в плане индивидуального исполнения, то, на мой взгляд, fn + Resolution никак не меньше Miracle’a.

Ставки: Фора Empire по картам +1.5 за 1.78

Тотал убийств на 1-ой карте больше 49.5 за 1.94

Тотал убийств на 2-ой карте больше 49.5 за 1.94

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