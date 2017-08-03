5 лучших ставок на третий день плей-офф The International 7

Всем доброго дня!

Окончание второго дня плей-офф The International 7 добавило в нашу копилку более 1000 рублей.

Общая статистика за плей-офф пока хороша: из 7 ставок зашло 5. И да, мы пересекли границу в 15000 рублей, а это значит, что сумма ставки увеличивается.

Стартовый банк 03.08: 10000 рублей

Банк на 09.08: 15137.3 рублей

Прибыль за 07.08: +10.32%

Статистика: +16/1/-12

Сегодня пройдет еще 4 игры – две в верхней сетке и две оставшиеся встречи второго раунда сетки лузеров. Сделаем ставки на одну пару из верхней сетки, и составим экспресс по нижней.

Пропускаем мимо нашего интереса пару Newbee – iG. Слишком тяжело предсказать, что там будет: это касается как основного исхода, так и любых дополнительных показателей. Если посмотреть последние 6 очных встреч, там происходила какая-то вакханалия. То встреча будет упорной, 40+ минут, а вот мы уже видим вынос в одну калитку – и эти события чередуются. До встречи iG-Liquid в данной паре я бы отдавал предпочтение Newbee. Безоговорочно. Теперь остается лишь с интересом смотреть на битву этих команд.

1. LGD.FY – Virtus.pro, 5:00 MSK

То, что вчера показали «медведи» – впечатлило. Вчера мы увидели от них именно то, чего так долго ждали. Наша команда разогналась, и вряд ли собирается останавливаться так скоро. Интересно, что на этот счет думают китайцы? Эта встреча не будет для Virtus.рro легкой прогулкой, как вчерашняя игра с LGD.

Некоторые могут сказать, что «вечно молодые» не показали вчера такой же яркой игры как «Виртуса», и даже испытывали определенные сложности в первой игре против TNC. Но это мнение ошибочно, как раз встреча с TNC и показала, что из себя представляет коллектив LGD.FY. Находясь под давлением и в явно невыгодном и отстающем положении, китайцы играли идеально. Все как по нотам, четко, слаженно, собранно, ни одного лишнего действия – и вот TNC уже пишет «GG». Безусловно, TNC не смогла распорядиться игровым преимуществом, о чем я и писал ранее (да и в ключевой драке Timz на Наге очень неудачно наполучал башей и не успел скастовать сон), но это не умаляет заслуг китайцев.

Нас ждет очень интересная и напряженная встреча, возможно она станет лучшей серией этого турнира. Я отдаю предпочтение нашим безбашенным ребятам, они сейчас на пике своей формы. Эмоции и настрой в стиле VP помогут разбить китайскую крепость.

Вчерашняя серия с LGD показала, что Virtus.pro не хотят в макро, а хотят разбивать лица. Игры, по моему мнению, будут интенсивные, быстрые и на высоких скоростях – LGD.FY будет стараться играть собранно и спокойно, но под напором нашей команды – сорвется, все-таки уровень исполнения у «медведей» на порядок выше, чем у TNC.

Cтавки: победа в серии Virtus.Pro за 2.00

Продолжительность первой карты меньше 40 минут за 1.85

Продолжительность второй карты меньше 40 минут за 1.85

2. OG – TNC Pro Team 20:00 MSK + LGD – Digital Chaos 23:00 MSK

Из этих двух событий составим экспресс.

По матчу OG – TNC ожидаю активную первую карту с бесконечным количеством бессмысленных убийств, стиль игры команд распологает, а первая карта в серии у азиатов всегда самая качественная.

Ставка: Тотал убийств на первой карте больше 49.5 за 1.825

По матчу LGD – Digital Chaos считаю, что команда Абеда будет бороться до последнего, и одну карту DC отожмет у китайцев абсолютно точно. Не уверен, что LGD в хорошем моральном состоянии после вчерашней оплеухи от Virtus.рro. Их уверенность в своих силах пошатнулась.

Ставка: Фора DC по картам +1.5 за 1.85

Коэффициент экспресса: 3,37625

3. Бонусная ставка

Высушенная после побоища на первой карте TNC уступит во втором раунде противостояния с OG.

Ставка: победа OG на второй карте за 1.648

Всем хорошего дня и удачных ставок!