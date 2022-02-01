Он дрался в клетке, чтобы купить кроватку дочке, а теперь лучший в мобильных играх. Интервью с ММА, по которому нужно снять кино

4 года назад он был профессиональным бойцом MMA и боролся за звание мастера спорта, а теперь стал лучшим игроком в мобильные игры по версии CIS Esports Best 2021 – жизнь Петра «MMA» Поморцева полна неожиданных поворотов. А еще он вице-чемпион мира по Brawl Stars в составе NAVI, ютубер-миллионник и прекрасный отец, строящий свою карьеру на желании создать лучшую жизнь для своей семьи.

За полтора часа беседы мы с Петром обсудили:

зачем создавать Youtube-канал по игре, которая еще не вышла в релиз;

сколько он заработал за первый год на Ютубе;

кому нужно написать, чтобы попасть в NAVI;

как Петр зарабатывал деньги в браузерной игре TimeZone;

как ребята из компьютерного клуба привили ему любовь к спорту;

почему единоборства лучше футбола;

как брал кандидата спорта с травмой;

что заставило его бросить профессиональный спорт, когда он был в одном шаге от звания мастера спорта;

как «попал под танк» в своем первом профессиональном бою;

что он спросил у Хабиба;

и почему киберспортивные победы приносят больше эмоций, чем ринг.

Все победители и полные таблицы CIS Esports Best 2021

– Ты ютубер, который занимается киберспортом, или киберспортсмен, который занимается Ютубом? Что для тебя основное?

– Сейчас все слишком перемешано. Но начинал я с ютуберства и помогал ребятам разбираться в игре. До какой-то поры киберспорта в СНГ и вовсе не было − не было хороших игроков, их можно было пересчитать по пальцам. Даже был стереотип, что СНГ-игроки − это ребята, которые играют просто по фану. Этот стереотип меня очень задевал. Поэтому я решил заморочиться и его разбить. В соло, конечно, этого не сделать, но я призывал всех играть серьезно и посильнее, если есть возможность. Я топил за скилл! Чтобы ребята набирались опыта.

– Ты рассказывал в интервью NAVI, что игра тебе понравилась возможностью побеждать без доната. А почему ты решил заняться YouTube, а не просто играть?

– Началось все, когда игра еще не была в релизе и была доступна только на iOS, и то только в нескольких странах. Из любой страны СНГ приходилось менять магазин. И хоть народу было не так много, но меня часто спрашивали, как отыграть или как провернуть какую-то фишку. Потому что игра была совсем новая, и в ней не было никакой возможности наблюдать за твоими тиммейтами или соклановцами.

И вот мой первый ролик был фактически гайдом: о том, как играть на той или иной карте. Просто чтобы помочь ребятам разобраться.

– Тебе в личку писали?

– В клане писали часто. А еще была беседа, где сидели не только хорошие игроки, которые уже имели достижения, но и новички. Туда постоянно залетали вопросы. И я понял, что лучше один раз показать, чем 10 раз объяснять.

– У тебя в арсенале множество внутриигровых рекоров. Откуда стремление быть первым в этом?

– У каждого ютубера есть свой стиль и своя изюминка. И моей фишкой точно не было красноречие − сейчас даже в тиктоке всплывают нарезки из моих старых роликов, над которыми все прикалываются (я не против, только поддерживаю!) Но дело в том, что я понимал, я не крутой красивый болтун, а значит, мне нужно брать чем-то другим. И подумал, что стоит делать это геймплеем: побольше играть, самому разбираться, помогать людям.

Тогда даже не было понимания, выйдет ли игра в глобал. И когда это произошло спустя год с лишним, мы уже были на опыте. Люди начинают играть, а ты уже матерый волк, и им было интересно смотреть.

– Как долго занял рост канала? И было ли какое-то видео, которое взорвало твой канал?

– Пока игра не была в релизе, я радовался и тысяче просмотров. И до определенного момента сомневался, есть ли смысл продолжать. Вроде бы люди писали, что я круто объясняю и играю, просили продолжать, но я понимал, что за год на Ютубе я не заработал ни копейки. Я даже не дошел до порога отчислений − 100 долларов! Просто двигался на энтузиазме.

Ключевой момент был, когда игра вышла в релиз. А еще мне помог один крупный ютубер Holdik, мы дружим до сих пор. Он в своем ролике рассказал обо мне − и с тех пор люди стали побольше меня узнавать. После этого просмотры стали чуть побольше и появился хоть какой-то результат. Хоть что-то окупаться стало!

Brawl Stars – легенда среди школьников. Ее создатели гении мобилок – каждая игра приносила больше миллиарда долларов

– Как отпраздновал свой миллион подписчиков?

– Да почти никак. Я хотел сделать прикольный ролик, даже не раскрывал подробности идеи. Но в тайминг не особо повезло – миллион я добил, когда мы были на буткемпе в NAVI. И времени у меня было только на подготовку к чемпионату мира. После него я был очень уставший и играть совсем не хотелось, а у нас на носу были еще пара турниров под конец турнира. Поэтому я даже ничего не смог сделать. Хотя идею я не отложил. Вот разберусь с делами – и обязательно выпущу этот ролик.

– Чем тебе нравятся игры такого типа, как Brawl Stars и Clash Royal, в которые ты играл изначально?

– Первый плюс мобильных игр – не нужно сидеть за компьютером. Я не особо люблю сидеть долго на стуле, у меня устает спина и напоминают о себе старые спортивные травмы. А с гаджетом можно на диван лечь и почиллить в удовольствие.

Честно говоря, я даже не смогу сформулировать в одном предложении, почему именно BS. В тот момент было не во что играть. У меня тогда был очень слабый телефон – iPhone 5s. Он лагал, интернет отваливался. Я бомбил от всего, но эти эмоции все равно туда затягивали. Побомбил немного, но возвращался, чтобы добиться своей цели. Наверное, как раз этот вызов, эти сложности меня затянули – и закрутилось.

В Clash Royal ты можешь поиграть, тебя донатом задавят, и ты такой: «Да ну его!» А тут у тебя где-то зависло, что-то залагало, но ты все равно чувствуешь, что мог это сделать, мог победить! Просто где-то не сошлось, не повезло. И вот этот соблазн и азарт затягивал.

«Я горжусь, что представляю Чечню». Он один из лучших игроков мира в суперпопулярной мобильной игре

– Ты занимался видео и уже начал зарабатывать на этом. Почему тебя потянуло в киберспорт? Например, в Доте игроки смотрят на пример успешных киберспортсменов и хотят быть на их месте. Тебе же приходится быть первопроходцем.

– Как я уже говорил, хотелось, чтобы СНГ-регион кто-то достойно представлял. На тот момент было две команды из нашего региона – и мы таранились против европейских команд, играли квалификации. Но условия были просто нереальные, лаги, ужасные задержки. Но звоночки уже в голове были, и стало понятно, что эту тему можно продвигать.

А еще английский я тогда знал очень плохо. Из-за этого было очень тяжело, потому что нужно было прочитать все правила, как играть, как зарегистрироваться, найти европейские сайты. Под СНГ ничего не было заточено, и приходилось в этой туче разбираться, чтобы хоть что-то заработать.

Однажды увидели информацию о регистрации на турнир от ESL и тоже решили поучаствовать. Отборы были разделены на множество частей, и у каждой такой группы была своя «звезда» – популярный ютубер или другая известная личность. И команда, которая побеждала в отборе, присоединялась к такому своеобразному лидеру и должна была сыграть с ним в составе.

Первый день – ничего не получается. Второй – ничего не получается. И вот неожиданно мы выигрываем отбор, радуемся – и нам дают девушку, которая играет только в Clash Royal. И, конечно, она оказалась таким немного слабым звеном, которое тянуло все назад. Но ничего, было весело.

– У тебя до NAVI был опыт в испанской киберспортивной организации. И как я поняла, не самый удачный в плане сотрудничества с клубом. Что там такое произошло?

– Признаюсь честно, до них была еще одна, но совсем маленькая и, наверное, известна только в BS. Если говорить лично обо мне, то у меня был Ютуб с какими-никакими просмотрами и доходом. Но мои тиммейты, если мы не побеждали на турнирах, оставались ни с чем. Я-то хотя бы ролик запишу, а у них ничего. И в те моменты мы пытались найти хоть какую-то организацию.

Основная проблема была в том, что мы подписывали любой контракт, лишь бы хоть что-то платили. Если бы речь шла только обо мне, я бы даже на те времена не стал с этим связываться. Но хотелось найти что-то для ребят, поэтому подписывали что-то сломя голову и привязывались к обязательствам на определенный период – и уже ничего не изменить.

Никогда не спешите подписывать, не читая контракт!

– Сколько вам там платили?

– Не уверен, что могу разглашать эту информацию. Но суммы были очень маленькие. Даже скажу так: если ты побеждаешь, то было бы лучше играть без этой организации, чем двигаться на таких условиях, которые нам предложили.

Не буду вдаваться в негативные подробности. В любом случае опыт пригодится и ты чему-то научишься в жизни.

Интервью Яны Медведевой с директором NAVI. Могут ли уйти из Доты? Рамзес и Роджер останутся? Почему кикнули Генерала?

– Знал ли ты о NAVI до того, как вас подписала эта организация? Как отреагировал, когда они с вами связались?

– Да, конечно знал. Я знал их из Доты и CS:GO, да и в целом они всегда были на слуху.

Не буду выдавать все подробности, но это не они с нами связались, а мы сами пытались связаться и пообщаться, рассказать, что есть смысл с нами поработать.

Если у вас есть, по-простому говоря, бизнес-план и понимание, почему стоит зайти и попробовать, вы можете обосновать эти факты, то это нормальный опыт. Мы долго общались с организацией, обсуждали нюансы – и вот так закрутилось. Они решили дать нам шанс, за что огромное им спасибо.

– Ты сам общался с NAVI?

– Только я вел переговоры. Когда мы поняли, что мы вряд ли станем продлевать контракт, то связывались со всеми организациями, в том числе СНГ. И это сложно. Ты не знаешь, кому писать. Не знаешь, к кому обращаться. Кто-то отвечал, кидал какой-то мейл – а оттуда тишина и никакого ответа. Кто-то просто игнорировал.

А в NAVI мы нашли Алексея в твиттере, он нам ответил и удалось пообщаться и описать свою ситуацию.

– Прямо сейчас ты считаешь киберспорт своей профессией?

– Да. Когда мы сидели в какой-то маленькой организации, понимал, что есть фанаты и какой-то контракт, но все равно могу где-то сачкануть. Я, конечно, не такой человек по характеру, особенно учитывая спортивное прошлое. Там-то за любой такой косяк можно и своим здоровьем поплатиться. Но сейчас, в NAVI, я реально понимаю, что это работа. Ты представляешь лучшую организацию, и ты должен делать это достойно. Поэтому мы отдаемся этому по максимуму.

***

– У тебя на YouTube-канале есть видео, в котором ты говоришь, что скорее сперва начал играть, а потом уже ушел в спорт. Что это была за игра?

– Во времена моего детства мы много играли. Ходили в компьютерные клубы, рубились 5 на 5 в CS, в первую Доту. А еще была онлайн-игра, которая была очень популярна в СНГ, в том числе среди взрослых людей, – TimeZero. В нее я попал в 2006 или 2007-м году и забросил только лет через 7.

Это браузерная игра, жанр которой я сейчас даже и не назову. Что-то вроде пошаговой стратегии, где тебе и твоему сопернику дают определенное количество очков действий и времени на ход. И все это объединено своеобразным миром MMORPG. Графика там была очень слабая, но захватывал командный движ.

В целом в игре было множество вариантов развития. Были те, кто любил путешествовать. Были те, кто производил свои вещи. Кто-то просто сидел в магазине и покупал вещи за реальные деньги. Как-то раз я купил себе комплект одежды, а меня ограбили. Но в итоге надо мной сжалились и позволили мне его выкупить. И в тот момент я понял, что я буду мстить и буду злодеем! Там были системы кредитов, донатов – замороченная система, которая затянула. Для многих людей это была как отдельная жизнь – они даже сходки в Москве устраивали.

Никогда бы не подумал, но с одним из своих соклановцев я потом встретился в Челябинске на чемпионате России по ММА!

– Для тебя это тоже была как отдельная жизнь или ты просто проводил в игре пару часов в день?

– Я проводил в ней очень много времени. Мог встать с 8 утра и сидеть до ночи играть, прокачивать аккаунты – в то время у меня была эта усидчивость. Чтобы поднять какой-то уровень, тебе нужно просто драться против ботов, бои по минуте, по 30 секунд. И вот ты просто бесконечно делаешь одно и то же, те же самые действия по кругу. И я делал это на протяжении целых дней. Но зато благодаря этому я мог что-то в игре зарабатывать.

Я прям жил этой игрой.

– Ты зарабатывал в ней реальные деньги?

– Да. Возможно, это даже было запрещено правилами самой игры. Но я был малой, да и отследить такое очень тяжело было.

Нетрадиционный киберспорт: как выглядят турниры по VR-играм?

– Это был заработок из разряда «на пиццу в школе» или «на новые кроссовки»?

– Думаю, вторая категория. Как-то раз я продал в игре очень дорогое оружие. А у меня мама – учительница в школе с очень небольшой зарплатой. Я подошел к ней и в шутку попросил денег, а у самого в кармане была сумма в то ли в половину, то ли в целую ее месячную зарплату. Она мне ответила: «Сейчас нет, но давай я в сумке посмотрю». И в этот момент я достаю эту пачку из кармана и отдаю ей! Вот это была гордость. До сих пор помню этот день.

– А как ты объяснил ей, откуда взял деньги? Рассказал, что заработал в компьютерной игре?

– Да. Она, конечно, переживала, откуда я их взял. Но я объяснил, что смог заработать.

В этой игре ведь были и обеспеченные люди. Один из моих соклановцев был генеральным директором большой компании по производству дверей. Такие люди очень занятые, им самим играть некогда, а мы кланом им помогали. А в 15 лет если тебе такой мужик пришлет 100 долларов, то ты в шоке сидишь.

– Ты играл из дома или из компьютерного клуба?

– Старался и так, и так. Но из дома немного не шло, потому что не было выделенной линии и все делалось через телефон. И если кто-то домой позвонит, то интернет обрывался. И как назло маме и сестре часто звонили именно в важные моменты в игре! Поэтому я старался пойти в компьютерный клуб, где интернет получше.

– А как в жизни подростка, который все свободное время проводит в компьютерной игре, появился спорт?

– Как всегда, в компьютерном клубе были и взрослые мужики, которые собирались компаниями поиграть. И среди них были спортсмены. Даже ходил серебряный призер по боевому самбо. Бывало, поможешь им в чем-то, тебя как малого отправят в магазин что-то купить. Они потом могли тебе денег подкинуть, если не хватало поиграть.

И вот так, уже зная не один месяц друг друга, они начали говорить: «Чего ты весь день за компом сидишь? Бери сумку – погнали на тренировку». Поначалу заставляли нас ходить куда-то на брусья, потом тренировали нас. Начиналось с дзюдо, потом самбо, а потом закрутилось.

Было очень приятно, когда идешь на тренировку со старшими, а они тебе говорят: «Красава, занимаешься!»

И после этого потихонечку сместился интерес.

Исследование игрового рынка России: аудитория мобильных игр – 66 млн россиян, у бесплатных ПК-игр – на 10 млн больше

– А сколько тебе лет было, когда ты всерьез начал посещать тренировки?

– Думаю, где-то лет с 15 я уже плотно занимался и у меня был серьезный интерес к этому. Была своя компания во дворе – и мы вместе друг друга подбадривали, не давали пропускать тренировки без уважительной причины, подкалывали. Все друг за друга держались и старались заниматься.

– С какого вида единоборств ты начинал?

– Характер закалился на самбо. До 18 лет особо не давали заниматься боевым самбо, потому что это травмоопасно. А у меня еще характер был мягкий: если сильно бросят, мог даже чуть ли не расплакаться. В общем, давалось мне это тяжело, но я не сдавался и не бросал.

Затем я начал заниматься кикбоксингом, а потом перебирал все подряд. Характер стал сильнее тела. Фингалы, кривой нос, но меня было не остановить!

– Что тебе нравилось в единоборствах?

– Когда я был совсем маленьким, мне очень нравился футбол. Но для меня футбол закончился во дворе и на школьном поле. И в те моменты я понял, что мне нравятся именно единоборства, ведь в них все зависит от тебя. Не нужно собирать целую команду, можно самому пойти и заниматься.

– Почему ты остановился именно на MMA?

– На тот момент я повидал кучу всего: самбо, кикбоксинг, дзюдо. И затянуло в ММА, потому что можно было использовать все вместе. Это прикольная тема, потому что когда ты встречаешь соперника, который хорошо борется, то можешь его удерживать в стойке и разбивать его. Если ты увидел хорошего боксера, то можешь попытаться его повалить. В этом плане было интересно, потому что можно выкрутиться из ситуации, даже если ты понимаешь, что соперник в каком-то аспекте явно сильнее тебя.

– А как родители отреагировали на это увлечение?

– Все против были. Но дедуля очень мотивировал. Он в 50-х занимался боксом, а тогда никакой экипировки не было. И его мама поставила перед фактом: либо я, либо спорт. Потому что каждый день он приходил с разбитым лицом – перчатки же очень жесткие. Мне, конечно, таких условий не ставили, но побороться за дедушку хотелось.

– Кандидата в мастера спорта ты брал с травмой. Что произошло?

– Я перед соревнованиями подгонял вес, а когда ты этим занимаешься, организм истощен. Была круговая, когда к тебе мог прийти любой соперник. И я попал на парня, который при моем весе 61−63 кг был 80+. Мы начали со стойки (возможно, не стоило этого делать:)), он провел бросок через бедро. И во время приземления первое, что коснулось пола, – это моя пятка. В тот момент я боль почувствовал, но не особо понял, что произошло.

Вес я уже почти доделал, оставалось пару дней до соревнований. У меня отекло колено. Я пошел к врачу, он осмотрел, сказал, что нужно обследование, но я попросил просто дать обезболивающее. Врач объяснил, что день будет работать, болеть вообще ничего не будет. Но после первого боя боль была такой сильной, что я ее чувствовал даже через обезболивающее. Но как-то смог отобраться, заработал кандидата спорта, дошел до финала, мог за чемпионство подраться. Но понял, что колено уже вообще не чувствую.

Уже после чемпионата я сделал МРТ – и оно показало три разрыва: два мениска и передняя крестообразная. Скорее всего, после того первого боя я уже дрался с тремя разрывами.

– Тебя испугала эта травма?

– Я переживал, конечно. В интернете всегда напишут самые плохие и печальные истории. Боль иногда отпускала, а потом опять возвращалась. Иногда ты работаешь, а нога – бац! – и на секунду как будто отключилась. Ты падаешь вниз и потом вновь встаешь.

В те времена еще совмещал спорт с работой поваром, а там нужно стоять по 12 часов на ногах. Постоянно пытался присесть, пока нет заказов. В общем, нелегко давалось. А что еще делать?

– Ты сменил много работ в это время. Была сложная финансовая ситуация?

– Да, было сложно. Дочка была маленькая, ей денег даже на памперсы иногда не хватало. После операции я долго работать не мог, потому что чуть ли не заново ходить учился. Были моменты, когда денег не было совсем. У нас был долг в 10−15 тысяч за ЖКХ. И тогда мужики из зала помогали эту сумму раскидать.

Или вот еще история. Возле дома была яблоня, ничейная, неогороженная. И на ней были очень хорошие яблочки! Я брал пакет и собирал их. Потому что, когда вес сгоняешь, кушать под вечер очень хочется, что-то закидывать в себя приходится. Углеводы нельзя, каши нельзя, а денег на фрукты тратить особо не хотелось. Вот хоть яблочки выручали!

– Как ты совмещал самые разные работы, семью и тренировки?

– Да как получалось, так и совмещал. Работал поваром с 9 до 9, а в 9 благо в зале была тренировка. Я на нее, конечно, опаздывал, потому что после смены нужно выбросить мусор, прибраться. Так что на тренировке оказывался на полчаса позже, но хотя бы часок-полтора мог позаниматься.

Были моменты, когда я на стройке работал, а объекты были где-то в области. И ты оттуда пока доедешь, еле успеваешь. Но пока строишь какие-то гаражи, ты постоянно цемент таскаешь. Так что потом я в зале просто руки отрывал! Понятно, травм никаких не наносишь, но ты идешь на излом, и человек сдается. Так что стройка еще и помогала!

– В какой момент и почему ты решил завязать со спортом?

– В послеоперационный период я выиграл чемпионат области. Если посмотреть видео оттуда, можно даже увидеть, как я шел, прихрамывая. Я только учился полноценно ходить. Поехал на чемпионат Северо-Западного округа. Там было очень тяжело, потому что я дрался вначале против местного парня, потом против какого-то чемпиона всех чемпионов по всем видам спорта в своей области. Там было очень много спорных моментов, но я смог все это преодолеть и пройти на чемпионат России. И это все с учетом того, что буквально несколько недель назад учился ходить.

И вот сам чемпионат России в Челябинске. Новый ринг (как нам сказали). Начинается бой, я разбиваю сопернику нос, начинается возня, рубка. А когда ты разбиваешь нос сопернику, ему становится тяжело дышать, дыхание сбивается – это большое преимущество. Я дальше провожу свою работу – и у нас обрывается канат. Мы весим по 60 килограммов! Ринг починили, начинаем работать – и снова обрыв. И в тот момент у меня уже люто подгорело, менталка сбилась. Я злился, потому что терял свое драгоценное время. Пока чинили канат, ему нос протрут, отдохнет чел – я свой шанс упускал и не по своей вине.

Я со стороны не мог видеть, как проходил бой. Я отдался этому бою полностью. Но руку подняли не мне. Я потом сам запись пересматривал и зрителям своим показывал, просил посмотреть непредвзято – и многие посчитали, что решение судьи было несправедливым.

На тот момент для меня это был большой шаг. Можно было улучшить свою жизнь. Можно было получить мастера спорта, попасть в сборную России, даже получать какую-то ежемесячную зарплату. Если кто-то из первых-вторых номеров не мог участвовать, то могли позвать тебя, пригласить на сборы. Все было бы серьезно. Но, видимо, не судьба.

И в тот момент прям переклинило. После этого боя желание драться пропало.

– Ты просто завязал одним днем или это был долгий процесс?

– Я очень резко перегорел. Я лежал после боя с закрытыми глазами на газоне, даже не хотел их открывать . Думал, слишком много в голове было всего.

В тот момент еще внесли изменения в правила, что бои были в тот же день, что и взвешивание. И после этого боя состояние было очень тяжелое, потому что я и вес сгонял, и устал, и столько готовился. И вот ты лежишь на газоне и думаешь о том, что ты месяцами не работаешь, ограничиваешь во всем себя и свою семью, потому что времени и денег не хватает, все уходит в зал. А потом люди примут решение не в твою сторону. И отдав все, что у тебя есть, ты не получишь ничего.

В этот момент все оборвалось.

Потом через пару месяцев был местный турнир. Я как-то подустал, вымотался и вес свой не сделал: заявлялся в 60 кг, весил 61, а в 65 меня уже не пустили без заявки. И в тот момент я окончательно решил, что все.

Я тогда трансфером подрабатывал, гонял из Калининграда в Европу, подвозил людей в аэропорты, в Варшаву, в Литву, в Латвию. В те моменты я нечасто был в городе, всегда в дороге – и в эти периоды обо всем думал. В какой-то момент я на месяц-два вообще бросил тренироваться, даже в зал не хотел ходить.

Сейчас я занимаюсь сам для себя, но желания пойти и подраться за деньги у меня больше нет.

– На этом судьбоносном чемпионате России присутствовал Хабиб. Был ли ты его фанатом?

– Если многие его узнали после боев с Коннором, когда начался лютый хайп, то я смотрел его бои еще до UFC. Мы в те времена с другом обсуждали ММА, и он спросил, кто в России непобедим. И уже тогда я сказал, что этого парня в UFC еще нет, но вот посмотри на него – и этим парнем был Хабиб.

И дело не только в том, что он соотечественник и хороший боец. Он еще снимал всякие блоги, и было интересно смотреть за тем, как человек попадает на UFC. Он был первопроходцем там. Я вот в каких-то мобильных игрушках, а он в UFC! :)

– Я знаю, что ты задал ему вопрос во время пресс-конференции. Что ты у него спросил?

– Я даже выложил этот вопрос где-то в инстаграме, ролик собрал 200−300 тысяч просмотров. Это такой кринж! Очень волновался. Я поднял руку, помощник мне принес микрофон и спросил, какой вопрос я хочу задать. Вот только на момент, когда я поднимал руку, я не знал, что за вопрос хотел задать. Просто хотелось что-то спросить. И я выдал первое, что пришло в голову: тогда прошел слух, что он стал депутатом. Так что я решил узнать, правда ли это – и еле выговорил вопрос. Хабиб посмеялся и сказал, что сам этому слуху удивился, потому что приехал в Челябинск, а его тут все поздравляют.

– А сейчас ты следишь за миром единоборств в целом или ММА в частности?

– Да. Не скажу, что смотрю все бои, но тех бойцов, которых люблю, бои не пропускаю.

– Скучаешь?

– Думаю, что нет. Слишком много забот. Как и в киберспорте, там никто не дает гарантии, что ты куда-то выбьешься. Но в ММА ты еще и здоровье теряешь. Я уже перенес две операции. Очень люблю спорт, но еще раз оказаться на койке не хотелось бы.

Бразильцы перепридумали киберспорт: тренируются в бассейнах, а зрителей больше чем на Инте

– Для многих сторонних наблюдателей ММА превратилось скорее в шоу, перестает быть спортом. Ты согласен с этим?

– В Европе или Америке без этого шоу никак не получится. Если хочешь пробиваться, придется кого-то вызывать на бой. А ведь когда такое начиналось, у нас это крайне не любили!

Я очень уважаю великих спортсменов, как Коннор, который вывел эту движуху на новый уровень, но мне всегда нравились более простые парни. Наверное, потому что я сам простой и себя в них видел. И когда я занимался спортом плотно, я думал, что если выбьюсь, то никогда не буду раскручиваться за счет трэш-тока.

Мне больше нравится, когда друг другу руку пожмут, а потом устроят невероятную рубку. Такие бои мне всегда запоминались больше, чем выкрики в сторону соперника.

– А какой твой личный бой запомнился больше всего?

– Наверное, поражение в 2015 году, мой первый профессиональный бой. Тогда вот-вот должна была дочка родиться. Денег особо не было, а мне предложили подраться в Финляндии, прислали приглашение буквально за неделю до боя. За какие-то копейки, 200−300 евро. Но я подумал, как было бы круто победить. Можно будет кроватку детскую купить!

Я был дебютантом. По любителям я уже много чего видал, а по проф еще не дрался. А потом выяснилось, что мой соперник – один из лучших бойцов в этом весе в Финляндии. У него коричневый пояс по BJJ (бразильское джиу-джитсу) , он на опыте, хоть в профе и дебютант. Я вообще ничего не смог ему сделать. Он просто меня перевалил и задушил. Я до последнего старался выбраться, но попал под танк, сам того не зная.

Момент, конечно, неприятный, но очень запоминающийся.

– Это был твой первый выход в большой свет, как я понимаю?

– Да, первый выход в клетку. С криками, с камерами, с шумом. После такого выйти поиграть в мобилку будет не так уж и сложно! Конечно, перед играми всегда переживаешь, но таких ощущений уже не будет. Потому что, когда выходишь в клетку, ты понимаешь, что тут еще и здоровье свое можно оставить.

– У тебя были еще официальные бои?

– Да, моя профессиональная статистика − 3 победы и 1 поражение. И все они досрочные. Не любил я затягивать!

– Это ощущение победы не удержало тебя в спорте?

– Я такой человек, что любую победу и поражение принимал близко к сердцу. И когда в Челябинске проиграл, это был такой удар, что я на следующий день даже есть не хотел. Если победы давали мне хорошие эмоции, то такие поражения перекрывали все.

– Ты начал всерьез играть после этого поражения или до него?

– До него. Даже помню, как делал перерыв в игре, когда готовился к чемпионату России. Я тогда даже приостановил канал на Ютубе. И когда меня засудили, вернулся покорять киберарену. Потому что здесь такого не произойдет. Здесь все зависит от тебя и твоих действий, а не от решения какого-то человека.

– Какую реакцию среди твоих спортивных товарищей вызывало твое увлечение мобильными играми?

– В зале к этому относились несерьезно. Даже подшучивали, что я глупостями перед тренировками занимаюсь. А вот настоящее удивление появлялось, когда они понимали, что я могу вполне нормально в этой игре выдать!

– Кайф от победы на ринге, в клетке и от победы в игре – насколько они разные? И что тебе приносит больше удовольствия?

– Наверное, киберспорт дает больше эмоций. Там прям орать хочется. Когда мы вышли в финал чемпионата мира, меня прям захлестнуло.

Но не сказал бы, что я такой уж крутой спортсмен. Моя карьера – это капля в море. Я не бывал на чемпионате мира, не выступал на крупных турнирах. Но киберспорт мне дает больше эмоций прямо сейчас.

– А поражения где обиднее? Проигранный финал чемпионата мира сильно по тебе ударил?

– Нет, мы и так были очень довольны результатом. Нас многие списывали со счетов, говорили, что мы отлетим в первом круге. И все они огорчились, конечно.

– Для тебя киберспорт и Ютуб – это хобби на сейчас, на пару лет, или всерьез и надолго?

– На данный момент я бы ответил, что всерьез. У меня большие планы, и тут только пахать и пахать. Пока есть возможность и пока есть силы, буду газовать.

***

Милое интервью Чуваша: очень крепко дружит с Мишей, они вместе развивают OG

Матумба остался без цели в жизни и превращался в алкаша. Его спасли Дота, море и девушка