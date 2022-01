Все победители и полные таблицы CIS Esports Best 2021

В нашем киберспорте очень не хватает наследия. Мы помним победителей TI (кто-то – еще и мейджоров), но дальше простирается пустыня из сотен турниров, которые забываются через пару дней после финала. Мы, Sports.ru, продолжаем классную традицию – завершать год выбором лучших игроков и комментаторов в русскоязычной среде.

Мы анонсировали вторую ежегодную премию CIS Esports Best 2021! Вот все победители прошлого года

Кто за кого голосовал на CIS Esports Best 2021 – премии Sports.ru

А кто выбирал победителей?

Это самый важный вопрос. Когда мы обсуждали формат премии, мы во многом ориентировались на аналоги из большого спорта – «Золотой мяч», индивидуальные призы НХЛ и НБА. И мы решили сделать основой премии массовое голосование компетентных людей – тех, кто точно смотрел много Доты и/или CS:GO в прошлом году и готов выбирать.

Голосующих можно разделить на 4 категории: команды (по 1 голосу от каждой), комментаторы 4 ведущих студий (Ruhub, Maincast, WePlay и UCC), журналисты киберспортивных медиа и инфлюэнсеры – важные для сообщества персоны из твиттера, телеграма и Ютуба. Всего проголосовало более 150 человек.

Каждый участник голосования называл тройку лучших во всех номинациях, в которых считал себя компетентным. Первый в этой тройке получал 5 баллов, второй – 3, третий – 1 . Из общей суммы баллов и сложится рейтинг в каждой номинации.

Мы никак не ограничивали участников голосования: можно было голосовать за своих игроков и комментаторов-коллег . Субъективность каждого отдельного голоса никак не поменяет итоговый результат (потому что голосов много), и больше баллов в любом случае получат достойные.

Важно: мы сделали голосование полностью открытым. Вместе с итоговыми результатами мы опубликовали и пост с раскладкой, кто за кого голосовал.

Мы заранее просим всех уважительно отнестись к голосам, даже если вы с ними не согласны. Смысл таких рейтингов как раз в том, что много субъективных мнений складываются в одно, более объективное.

Результаты

Лучший игрок Dota 2 в 2021 году

1 (+7). Магомед “Collapse” Халилов (Team Spirit) – 253 очка (37 первых мест – 20 вторых мест – 8 третьих мест).

2 (New). Илья «Yatoro» Мулярчук (Team Spirit) – 160 (16 – 22 – 14)

3 (New). Ярослав «Miposhka» Найденов (Team Spirit) – 123 (15 – 11 – 15)

4 (-3). Егор «Nightfall» Григоренко (Evil Geniuses) – 32 (2 – 4 – 10)

5 (-1). Виталий «Save» Мельник (без команды) – 24 (0 – 6 – 6)

6 (+12). Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Team Spirit) – 23 (2 – 3 – 4)

7 (-4). Данил «Gpk» Скутин (Virtus.pro) – 13 (0 – 3 – 4)

8 (New). Мирослав «Mira» Колпаков (Team Spirit) – 12 (0 – 2 – 6)

9 (New). Роман «Resolut1ion» Фоминок (без команды) – 3 (0 – 1 – 0)

10-14 (-3). Илья «Lil me alone» Ильюк (без команды) – 1 (0 – 0 – 1)

10-14 (+1). Ильяс «Kingslayer» Ганеев (без команды) – 1 (0 – 0 – 1)

10-14 (New). Алимжан «Watson» Исламбеков (HellRaisers) – 1 (0 – 0 – 1)

10-14 (+11). Алик «V-Tune» Воробей (NAVI) – 1 (0 – 0 – 1)

10-14 (New). Глеб «Depressed kid» Зырянов (CIS Rejects) – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший игрок CS:GO в 2021 году

1 (=). Александр «S1mple» Костылев (NAVI) – 324 очка (64 первых места – 1 второе место – 1 третье место)

2 (+3). Дмитрий «Sh1ro» Соколов (Gambit) – 110 (0 – 34 – 8)

3 (New). Валерий «B1t» Ваховский (NAVI) – 90 (3 – 19 – 18)

4 (-2). Денис «Electronic» Шарипов (NAVI) – 21 (0 – 4 – 9)

5 (+14). Абай «Hobbit» Хасенов (Gambit) – 18 (0 – 4 – 6)

6 (New). Владислав «Nafany» Горшков (Gambit) – 11 (0 – 2 – 5)

7 (-1). Марекс «Yekindar» Галинскис (Virtus.pro) – 8 (0 – 1 – 5)

8 (+11). Сергей «Ax1le» Рыхторов (Gambit) – 6 (0 – 1 – 3)

9 (+1). Илья «Perfecto» Залуцкий (NAVI) – 4 (0 – 1 – 1)

10 (-6). Али «Jame» Джами (Virtus.pro) – 4 (0 – 0 – 4)

11-12 (-4). Кирилл «Boombl4» Михайлов (NAVI) – 2 (0 – 0 – 2)

11-12 (New). Алексей «El1an» Гусев (Entropiq) – 2 (0 – 0 – 2)

13-15 (-6). Илья «M0nesy» Осипов (G2) – 1 (0 – 0 – 1)

13-15 (-11). Николай «Mir» Битюков (без команды) – 1 (0 – 0 – 1)

13-15 (New). Владимир «Woro2k» Велетнюк (без команды) – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший комментатор Dota 2 в 2021 году

1 (=). Владимир «Maelstorm» Кузьминов (RuHub) – 102 очка (13 первых мест – 10 вторых мест – 7 третьих мест)

2 (+4). Михаил «Olsior» Зверев (Maincast) – 95 (15 – 5 – 5)

3 (=). Дария «Eiritel» Морозова (RuHub) – 95 (12 – 11 – 2)

4 (=). Никита «4ce» Котков (RuHub) – 61 (8 – 5 – 6)

5 (+6). Александр «XBOCT» Дашкевич (без организации) – 48 (4 – 8 – 4)

6 (-4). Виталий «V1lat» Волочай (Maincast) – 45 (3 – 8 – 6)

7 (=). Алексей «Bafik» Бафадаров (Maincast) – 38 (4 – 4 – 6)

8 (-3). Рустам «Adekvat» Мавлютов (RuHub) – 37 (3 – 5 – 7)

9 (+1). Виктор «Godhunt» Волков (Maincast) – 24 (2 – 3 – 5)

10 (-1). Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев (без организации) – 18 (2 – 2 – 2)

11 (+7). Дмитрий «LighTofHeaven» Куприянов (RuHub) – 14 (1 – 2 – 3)

12 (-4). Роман «Casper» Лепехин (Maincast) – 11 (0 – 2 – 5)

13 (=). Александр «Jam» Коротков (RuHub) – 9 (1 – 1 – 1)

14 (New). Ярослав «NS» Кузнецов (без организации) – 8 (1 – 1 – 0)

15 (-1). Алексей «Lex» Филиппов (RuHub) – 8 (0 – 2 – 2)

16-17 (New). Александр «Nix» Левин (без организации) – 5 (1 – 0 – 0)

16-17 (+5). Дмитрий «Droog» Чумаченко (Maincast) – 5 (1 – 0 – 0)

18 (-6). Антон «4liver» Павлюковец (без организации) – 4 (0 – 1 – 1)

19 (New). Андрей «Dread» Голубев (без организации) – 3 (0 – 1 – 0)

20-21 (New). Роман «Skevich» Паскевич (Maincast) – 2 (0 – 0 – 2)

20-21 (+4). Сергей «ARS-ART» Ревин (RuHub) – 2 (0 – 0 – 2)

22-26 (-5). Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин (RuHub) – 1 (0 – 0 – 1)

22-26 (New). Егор «Belony» Довгий (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

22-26 (=). Дарья «Autodestruction» Медведева (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

22-26 (=). Мила «Mila» Алиева (RuHub) – 1 (0 – 0 – 1)

22-26 (New). Дмитрий «Flunky» Мешков (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший аналитик/ведущий Dota 2 в 2021 году

1 (+1). Михаил «Olsior» Зверев (Maincast) – 155 очков (26 первых мест – 6 вторых мест – 7 третьих мест)

2 (+1). Александр «XBOCT» Дашкевич (без организации) – 92 (10 – 12 – 6)

3 (+6). Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев (без организации) – 64 (4 – 13 – 5)

4 (=). Дмитрий «LighTofHeaven» Куприянов (RuHub) – 45 (3 – 8 – 6)

5 (+7). Дария «Eiritel» Морозова (RuHub) – 40 (6 -2 – 4)

6 (+4). Ярослав «NS» Кузнецов (без организации) – 24 (4 – 1 – 1)

7 (New). Алексей «Storm» Туманов (Maincast) – 24 (2 – 4 – 2)

8 (-7). Дмитрий «NotInMyHouse» Крупнов (без организации) – 24 (1 – 6 – 1)

9 (+16). Егор «Jotm» Сурков (без организации) – 23 (3 – 1 – 5)

10 (-5). Артур «Goblak» Костенко (Maincast) – 17 (1 – 3 – 3)

11 (-4). Дмитрий «Inmate» Филинов (RuHub) – 14 (2 – 1 – 1)

12 (New). Илья «Leamare» Силаков-Волынский (HellRaisers) – 13 (2 – 1 – 0)

13 (-5). Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин (RuHub) – 13 (0 – 2 – 7)

14 (-10). Владимир «PGG» Аносов (без организации) – 11 (1 – 1 – 3)

15-16 (+4). Виталий «V1lat» Волочай (Maincast) – 8 (1 – 1 – 0)

15-16 (+7). Владимир «Maelstorm» Кузьминов (RuHub) – 8 (1 – 1 – 0)

17 (New). Тоня «Tonya» Предко (NAVI) – 5 (1 – 0 – 0)

18 (New). Иван «Artstyle» Антонов (NAVI) – 5 (0 – 1 – 2)

19 (+13). Сергей «ARS-ART» Ревин (RuHub) – 4 (0 – 1 – 1)

20-22 (New). Андрей «Dread» Голубев (без организации) – 3 (0 – 1 – 0)

20-22 (-3). Дмитрий «Instamityay» Серебренников (без организации) – 3 (0 – 1 – 0)

20-22 (+7). Петр «Sm1Ley» Банах (Maincast) – 3 (0 – 1 – 0)

22-24 (New). Егор «Belony» Довгий (Maincast) – 2 (0 – 0 – 2)

22-24 (New). Алексей «Bafik» Бафадаров (Maincast) – 2 (0 – 0 – 2)

22-24 (-5). Андрей «AlwaysWannaFly» Бондаренко (без организации) – 2 (0 – 0 – 2)

25-32 (New). Богдан «Iceberg» Василенко (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (+8). Максим «TpoH» Верников (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (+15). Иван «Faker» Демкин (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (New). Белема «Franklin» Джордж (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (+3). Александр «DkPhobos» Кучеря (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (-3). Роман «Casper» Лепехин (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (New). Яна «B2ru» Химченко (HellRaisers) – 1 (0 – 0 – 1)

25-32 (New). Борис «B0rbe1» Белозеров (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший комментатор CS:GO в 2021 году

1 (=). Константин «Leniniw» Сивко (Maincast) – 123 очка (18 первых мест – 9 вторых мест – 6 третьих мест)

2 (+3). Алексей «yXo» Малецкий (WePlay) – 91 (13 – 8 – 2)

3 (+4). Юрий «Strike» Терещенко – 61 (4 – 11 – 8)

4 (-1). Арсений «Ceh9» Триноженко – 48 (5 – 6 – 5)

5 (-3). Тауфик «Tafa» Хидри – 45 (5 – 3 – 11)

6 (-2). Игорь «SL4M» Сопов (WePlay) – 44 (2 – 9 – 7)

7 (+2). Александр «Enkanis» Полищук – 43 (5 – 4 – 6)

8 (-2). Федор «KvaN» Захаров – 15 (2 – 1 – 2)

9 (+7). Михаил «Okroxa» Шмыгель – 5 (0 – 1 – 2)

10-11 (+3). Алексей «Bafik» Бафадаров (Maincast) – 3 (0 – 1 – 0)

10-11 (+1). Сергей «ARS-ART» Ревин (RuHub) – 3 (0 – 1 – 0)

12 (+1). Александр «Homer» Лысенко – 3 (0 – 0 – 3)

13-14 (New). Дмитрий «def» Лемещук – 1 (0 – 0 – 1)

13-14 (New). Альберт «Kyivstoner» Васильев (без организации) – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший аналитик/ведущий CS:GO в 2021 году

1. Александр «Petr1k» Петрик – 137 очков (19 первых мест – 12 вторых мест – 6 третьих мест)

2. Дмитрий «hooch» Богданов – 94 (9 – 14 – 7)

3. Дмитрий «def» Лемещук – 70 (9 – 5 – 7)

4. Степан «DonStepan» Шульга – 48 (7 – 3 – 4)

5. Сергей «lmbt» Бежанов – 47 (4 – 8 – 3)

6. Тоня «Tonya» Предко (NAVI) – 29 (4 – 1 – 6)

7. Михаил «Dosia» Столяров (без организации) – 19 (2 – 2 – 2)

8. Михаил «Kane» Благин – 16 (0 – 3 – 7)

9. Даурен «AdreN» Кыстаубаев (без организации) – 12 (0 – 2 – 6)

10-11. Константин «Leniniw» Сивко (Maincast) – 5 (1 – 0 – 0)

10-11. Евгений Райз – 5 (1 – 0 – 0)

12. Анатолий «liTTle» Яшин – 4 (0 – 1 – 1)

13-16. Александр «Enkanis» Полищук – 3 (0 – 1 – 0)

13-16. Федор «KvaN» Захаров – 3 (0 – 1 – 0)

13-16. Роман «WOLF» Михайленко – 3 (0 – 1 – 0)

13-16. Александр «Shoker» Ошека – 3 (0 – 1 – 0)

17. Иван «AiyvaN» Семенец – 2 (0 – 0 – 2)

18-21. Алексей «yXo» Малецкий (WePlay) – 1 (0 – 0 – 1)

18-21. Александр «Homer» Лысенко – 1 (0 – 0 – 1)

18-21. Микола «Fen1x» Бабийчук (Maincast) – 1 (0 – 0 – 1)

18-21. Олеся «Olesami» Денисенко – 1 (0 – 0 – 1)

Прорыв года

1. Валерий «B1t» Ваховский – 406 очков (68 первых мест – 18 вторых мест – 12 третьих мест)

2. Магомед “Collapse” Халилов – 187 (20 – 27 – 6)

3. Илья «Yatoro» Мулярчук – 117 (8 – 19 – 20)

4. Мирослав «Mira» Колпаков – 43 (4 – 6 – 5)

5. Илья «M0nesy» Осипов – 41 (2 – 7 – 10)

6. Александр «TORONTOTOKYO» Хертек – 37 (2 – 6 – 9)

7. Дмитрий «Sh1ro» Соколов – 34 (3 – 5 – 4)

8. Аяз «nAts» Ахметшин – 32 (0 – 7 – 11)

9. Александр «S1mple» Костылев – 21 (3 – 2 – 0)

10. Игорь «Redgar» Власов – 16 (1 – 3 – 2)

11. Ярослав «Miposhka» Найденов – 15 (2 – 1 – 2)

12. Глеб «Depressed kid» Зырянов – 15 (1 – 2 – 4)

13. Алексей «El1an» Гусев – 11 (0 – 3 – 2)

14. Константин «Hardecki» Козлов – 10 (1 – 1 – 2)

15. Владислав «Nafany» Горшков – 9 (1 – 1 – 1)

16. Егор «Nightfall» Григоренко – 6 (0 – 2 – 0)

17. Лев «taskmast33r» Григорьев – 5 (2 – 0 – 0)

18-19. Владимир «Woro2k» Велетнюк – 4 (0 – 1 – 1)

18-19. Абай «Hobbit» Хасенов – 4 (0 – 1 – 1)

20-24. Даниил «X5G7V» Марышев – 3 (0 – 1 – 0)

20-24. Айбек «TA2000» Токаев – 3 (0 – 1 – 0)

20-24. Владимир «7ozzzus» Воротилов – 3 (0 – 1 – 0)

20-24. Андрей «AlwaysWannaFly» Бондаренко – 3 (0 – 1 – 0)

25-28. Алимжан «Watson» Исламбеков – 3 (0 – 0 – 3)

25-28. Михаил «Misha» Агатов – 3 (0 – 0 – 3)

25-28. Сергей «Ax1le» Рыхторов – 3 (0 – 0 – 3)

25-28. Марекс «Yekindar» Галинскис – 3 (0 – 0 – 3)

29-30. Евгений «FL1T» Лебедев – 2 (0 – 0 – 2)

29-30. Булат «KnowMe» Шарафутдинов – 2 (0 – 0 – 2)

31-39. Артем «Yuragi» Голубев – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Ярослав «NS» Кузнецов – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Георгий «Gilgir» Свистунов – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Александр «Sanya» Бокучава – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Давид «dsblf» Хачапуридзе – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Магомед «Dzarmaro» Гуциев – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Виталий «Save» Мельник – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Данил «Dendi» Ишутин – 1 (0 – 0 – 1)

31-39. Богдан «Sheydos» Наумов – 1 (0 – 0 – 1)

Команда года

1. NAVI (CS:GO) – 455 очков (63 первых места – 34 вторых места – 7 третьих мест)

2. Team Spirit (Dota 2) – 366 (36 – 53 – 6)

3. Gambit (Valorant) – 79 (4 – 7 – 34)

4. Gambit (CS:GO) – 64 (1 – 7 – 27)

5. Virtus.pro (Dota 2) – 18 (0 – 2 – 12)

6. Gambit (Apex Legends) – 10 (2 – 0 – 0)

7. PuckChamp (Dota 2) – 9 (1 – 0 – 4)

8. Virtus.pro (PUBG) – 5 (0 – 1 – 2)

9. NAVI (Apex Legends) – 4 (0 – 1 – 1)

10. ZETA Division (Apex Legends) – 3 (0 – 1 – 0)

11. Virtus.pro (CS:GO) – 3 (0 – 0 – 3)

12. Team Empire (Rainbow Six Siege) – 2 (0 – 0 – 2)

13-20. NAVI (Mobile Legends) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. Acend (Valorant) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. Team Spirit (Heartstone) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. MajorPushers (Apex Legends) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. Entropiq (CS:GO) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. Gambit (Dota 2) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. Trident Clan (Free Fire) – 1 (0 – 0 – 1)

13-20. NAVI (PUBG: Mobile) – 1 (0 – 0 – 1)

Менеджер года

1. Дмитрий «Korb3n» Белов – 281 очко (46 первых мест – 15 вторых мест – 6 третьих мест)

2. Константин «Groove» Пикинер – 118 (16 – 9 – 11)

3. Алексей «Xaoc» Кучеров – 76 (5 – 15 – 6)

4. Руслана «DKLana» Берест – 59 (5 – 9 – 7)

5. Мария «Inverno» Гунина – 43 (1 – 8 – 14)

6. Евгений «HarisPilton» Золотарев – 37 (4 – 4 – 5)

7. Жанна Батьковна – 31 (2 – 3 – 12)

8. Сергей Гламазда – 26 (1 – 5 – 6)

9. Ярослав «NightEnd» Клочко – 20 (1 – 4 – 3)

10. Никита «Cheshir» Чукалин – 16 (0 – 4 – 4)

11. Владимир «Kayos» Иванов – 13 (1 – 2 – 2)

12. Роман Дворянкин – 10 (2 – 0 – 0)

13. Амиран «Ami» Рехвиашвили – 9 (1 – 1 – 1)

14. Михаил Артемьев – 8 (1 – 1 – 0)

15. Александр «Sweetypotz» Щербаков – 8 (0 – 2 – 2)

16. Андрей «X3m4eg» Григорьев – 7 (1 – 0 – 2)

17. Павел «Dart» Чувашев – 7 (0 – 2 – 1)

18. Иван «Lazar» Лазарев – 6 (1 – 0 – 1)

19-24. Дмитрий «NotInMyHouse» Крупнов – 5 (1 – 0 – 0)

19-24. Юлия «Kendra» Карелина – 5 (1 – 0 – 0)

19-24. Олег Крот – 5 (1 – 0 – 0)

19-24. Владислава «Vladyslava» Захлебина – 5 (1 – 0 – 0)

19-24. Андрей Платунов – 5 (1 – 0 – 0)

19-24. Артем Волков – 5 (1 – 0 – 0)

25-27. Данил «Dendi» Ишутин – 4 (0 – 1 – 1)

25-27. Кирилл «YaGo» Золотов – 4 (0 – 1 – 1)

25-27. Влад «TheVs» Мороз – 4 (0 – 1 – 1)

28-34. Дмитрий «Moose» Лосев – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Лука «Lukawa» Насуашвили – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Алексей «Magician» Слабухин – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Владимир «k1n3c7» Баклунов – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Юрий Лазебников – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Алдар «Jamba» Джамбинов – 3 (0 – 1 – 0)

28-34. Александр «Glory» Маноил – 3 (0 – 1 – 0)

35. Александр «Stranger» Соломонов – 2 (0 – 0 – 2)

36-41. Азат «Balabama» Юсупов – 1 (0 – 0 – 1)

36-41. Михаил «M1ke» Паламар – 1 (0 – 0 – 1)

36-41. Азиз «4313» Нурмулдин – 1 (0 – 0 – 1)

36-41. Андрей «DEdvaX» Лябакин – 1 (0 – 0 – 1)

36-41. Константин Мачаидзе – 1 (0 – 0 – 1)

36-41. Олег Гуменюк – 1 (0 – 0 – 1)

Тренер года

1. Андрей «B1ad3» Городенский – 398 очков (53 первых места – 42 вторых места – 7 третьих мест)

2. Айрат «Silent» Газиев – 306 (40 – 32 – 10)

3. Константин «Groove» Пикинер – 83 (4 – 12 – 27)

4. Андрей «Engh» Шолохов – 56 (5 – 5 – 16)

5. Дмитрий «hooch» Богданов – 37 (1 – 6 – 14)

6. Анатолий «Boo1k» Иванов – 15 (0 – 3 – 6)

7. Амиран «Ami» Рехвиашвили – 14 (1 – 1 – 6)

8. Иван «F_1N» Кочугов – 14 (0 – 3 – 5)

9. Иван «Artstyle» Антонов – 7 (1 – 0 – 2)

10. Дастан «Dastan» Акбаев – 7 (0 – 1 – 4)

11-14. Михаил «Misha» Агатов – 5 (1 – 0 – 0)

11-14. Станислав «Чикиряу» Яросевич – 5 (1 – 0 – 0)

11-14. Анатолий «ArsZeeqq» Усов – 5 (1 – 0 – 0)

11-14. Дмитрий «Korb3n» Белов – 5 (1 – 0 – 0)

15-16. Владимир «Chappie» Кузьменко – 4 (0 – 1 – 1)

15-16. Олег «RayzerGM» Кучин – 4 (0 – 1 – 1)

17. Сергей «Blamous» Абламонов – 3 (0 – 1 – 0)

18. Сергей «Hally» Шаваев – 2 (0 – 0 – 2)

19-24. Вячеслав «Innersh1ne» Бритвин – 1 (0 – 0 – 1)

19-24. Анатолий «liTTle» Яшин – 1 (0 – 0 – 1)

19-24. Тимур «Ahilles» Кулмухамбетов – 1 (0 – 0 – 1)

19-24. Михаил «Kronos» Камнев – 1 (0 – 0 – 1)

19-24. Александр «MechanoGun» Богатырев – 1 (0 – 0 – 1)

19-24. Антон «ViKiNG» Шевченко – 1 (0 – 0 – 1)

Стример года

1. Дмитрий «Recrent» Осинцев – 101 очко (13 первых мест – 10 вторых мест – 6 третьих мест)

2. Ярослав «NS» Кузнецов – 95 (12 – 11 – 2)

3. Владислав «SilverName» Синотов – 75 (11 – 5 – 5)

4. Александр «VooDooSh» Шальчинов – 45 (6 – 4 – 3)

5. Вячеслав «Buster» Леонтьев – 42 (5 – 3 – 8)

6. Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев – 32 (4 – 3 – 3)

7. Александр «S1mple» Костылев – 32 (3 – 5 – 2)

8. Денис «WELOVEGAMES» Коробков – 27 (4 – 1 – 4)

9. Михаил «Olsior» Зверев – 24 (2 – 4 – 2)

10. Александр «Nix» Левин – 19 (1 – 3 – 5)

11. Илья «Maddysson» Давыдов – 18 (2 – 2 – 2)

12. Михаил «Dosia» Столяров – 17 (3 – 0 – 2)

13-14. Кирилл «9impulse» Костив – 13 (2 – 1 – 0)

13-14. Олег «RachelR» Тюрькаев – 13 (2 – 1 – 0)

15. Никита «Daxak» Кузьмин – 13 (1 – 2 – 2)

16. Вадим «Evelone» Козаков – 11 (0 – 3 – 2)

17. Арсений «Ceh9» Триноженко – 10 (1 – 1 – 2)

18. Аяз «nAts» Ахметшин – 9 (1 – 1 – 1)

19. Ростислав «Rostislav_999» Протасеня – 9 (1 – 0 – 4)

20. Дмитрий «Dmitry_Lixxx» Лиханов – 8 (1 – 1 – 0)

21. Андрей «Dread» Голубев – 8 (0 – 2 – 2)

22. Андрей «AlwaysWannaFly» Бондаренко – 7 (1 – 0 – 2)

23-25. Олег «Stray228» Бочаров – 6 (1 – 0 – 1)

23-25. Рустам «Adekvat» Мавлютов – 6 (1 – 0 – 1)

23-25. Дмитрий ‘Dimaoneshot’ Бандурка – 6 (1 – 0 – 1)

26-32. Алексей «ShtanUdachi» Барсуков – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. ЛенаГоловач – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. Илья «Alohadance» Коробкин – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. Айдын «KrizzeN» Турлыбеков – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. Ксения «Zanuda» Севастьянова – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. Наталья «NataKodo» – 5 (1 – 0 – 0)

26-32. Виталий «GomungulsTV» – 5 (1 – 0 – 0)

33-37. Александр «XBOCT» Дашкевич – 4 (0 – 1 – 1)

33-37. Zxcursed – 4 (0 – 1 – 1)

33-37. Евгений «ILame» Пехтелев – 4 (0 – 1 – 1)

33-37. Михаил «Stanyyy» Николаев – 4 (0 – 1 – 1)

33-37. Давид «Dsblf» Хачапуридзе – 4 (0 – 1 – 1)

38-55. Евгений «Yozhik» Мостовик – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Иван «Faker» Демкин – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Алексей «OverDrive» Бирюков – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Сергей «Ink-mate» Шевченко – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Даша Корейка – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Дмитрий Бэйл – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Святослав «Drainys» Комиссаров – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Дмитрий «Siberian» Коцарев – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Максим «SnailKick» Киселев – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Алексей «Pch3lk1n» Пчелкин – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Богдан «Iceberg» Василенко – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Кирилл «C_a_k_e» Забродин – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Юлия «KoshkaMoroshka» Кошкина – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Алина Рин – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Георгий «Insize» – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Никита «4ce» Котков – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Иван «Pa1ka» Жилинский – 3 (0 – 1 – 0)

38-55. Артем «akaStinger» – 3 (0 – 1 – 0)

56. Владислав «Nafany» Горшков – 2 (0 – 0 – 2)

57-74. Владимир «Melharucos» Дубровин – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. ProstoPlohoy – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Константин «Leniniw» Сивко – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Виталий «EvilArthas» Цаль – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Илья «M0nesy» Осипов – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Илья «Yatoro» Мулярчук – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Faith – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Фаина «Pesnya» Одинаева – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Дарья «Autodestruction» Медведева – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Игорь «ZTCHK» Ларионов – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Игорь «Guit88man» Гитман – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Вадим «PokaMolodoy» Ульшин – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Вика Картер – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Некоглай – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Артем «Roundzz» Бураков – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Константин «Jove» Ладанин – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Данил «Dendi» Ишутин – 1 (0 – 0 – 1)

57-74. Иван «Manyrin» Казаров – 1 (0 – 0 – 1)

События года

1. Победа Team Spirit на The International 10 – 463 очка (84 первых мест – 14 вторых мест – 1 третье место)

2. Победа NAVI на мейджоре – 142 (3 – 39 – 10)

3. Доминирование NAVI в CS:GO – 117 (5 – 29 – 5)

4. СНГ побеждает везде – 51 (8 – 2 – 5)

5. Победы Gambit в Valorant – 38 (0 – 5 – 23)

6. Переход Валерия «B1t» Ваховского в основу NAVI – 25 (3 – 2 – 4)

7. Трансфер Ильи «M0nesy» Осипова в G2 – 18 (1 – 1 – 10)

8. Доминирование СНГ в CS:GO (5 команд в топ-10 от HLTV) – 13 (1 – 2 – 2)

9. Старпер Хаб – 12 (0 – 3 – 3)

10. Возвращение ланов после COVID-19 – 11 (1 – 1 – 3)

11. PGL Major Stockholm 2021 со зрителями – 8 (1 – 0 – 3)

12. Контракт Maincast и ESL на освещение турниров до 2027 года – 8 (0 – 1 – 5)

13. AniMajor от WePlay – 8 (0 – 0 – 8)

14. Скандал с Акумой – 7 (0 – 2 – 1)

15. Онлайн-эра Gambit в CS:GO – 7 (0 – 1 – 4)

16. Рост WePlay в CS:GO – 6 (1 – 0 – 1)

17-20. Зрительские рекорды на топ-событиях – 5 (1 – 0 – 0)

17-20. Второе место Fire Beavers на мейджоре по Apex Legends – 5 (1 – 0 – 0)

17-20. CIS Rejects – 5 (1 – 0 – 0)

17-20. Проведение The International 10 – 5 (1 – 0 – 0)

21-22. Битва Maincast и RuHub за права – 4 (0 – 1 – 1)

21-22. WePlay Academy League – 4 (0 – 1 – 1)

23-30. Буханала забрали в армию – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Epic CIS RMR – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Буст мобильного киберспорта / открытие составов NAVI по мобильным играм – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Переориентирование клубов на драфт молодых игроков – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Появление Team Spirit на ТВ (Ургант, Путин) – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Доминация Gambit в Apex Legends в 2021 году – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. The International 10 без зрителей – 3 (0 – 1 – 0)

23-30. Проведение VALORANT Champions Tour – 3 (0 – 1 – 0)

31. Трансфер Егора «Nightfall» Григоренко в Evil Geniuses – 3 (0 – 0 – 3)

32. Победа NAVI на Intel Grand Slam – 2 (0 – 0 – 2)

33-49. 3 СНГ-команды в топ-4 IEM Katowice – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Unicorns of Love на Worlds – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Рекорд мейджора CS:GO по просмотрам – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Возвращение Артстайла в NAVI – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Dota 2 Champions League – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Тренерство Innersh1ne на мейджоре – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Работа СНГ-журналистов – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Ramzes и Rodjer в NAVI – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Дизбанд состава NAVI по Dota 2 – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Развитие PuckChamp – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. 3 команды в плей-офф мейджора в CS:GO – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. NAVI подписывают состав Myztro – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Победа Александра «S1mple» Костылева на The Game Awards – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Увольнение Лоста – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Проведение Six Invitational R6 – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Отказ NAVI от участия на Singapore Major из-за COVID-19 – 1 (0 – 0 – 1)

33-49. Трансферы Major Pride в PUBG: Mobile – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший игрок Valorant в 2021 году

1. Аяз «nAts» Ахметшин – 148 очков (21 первое место – 7 вторых мест – 1 третье место)

2. Тимофей «Chronicle» Хромов – 59 (4 – 10 – 5)

3. Игорь «Redgar» Власов – 37 (2 – 6 – 7)

4. Владислав «Kiles» Швец – 17 (2 – 1 – 2)

5. Никита «D3ffo» Судаков – 14 (0 – 2 – 8)

6. Богдан «Sheydos» Наумов – 8 (0 – 2 – 2)

7. Кирилл «ANGE1» Карасев – 7 (1 – 0 – 1)

8-9. Владислав «Arch» Свистов – 3 (0 – 1 – 0)

8-9. Виталий «B1SK» Емельянов – 3 (0 – 1 – 0)

10. Никита «Derke» Сырмытев – 2 (0 – 0 – 2)

11-12. Артур «7ssk7» Кюршин – 1 (0 – 0 – 1)

11-12. Андрей «Shao» Кипрский – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший игрок Battle Royale в 2021 году

1. Александр «BatulinS» Батулин – 50 очков (8 первых мест – 3 вторых места – 1 третье место)

2. Константин «Hardecki» Козлов – 30 (4 – 3 – 1)

3. Кирилл «9impulse» Костив – 21 (1 – 3 – 7)

4. Илья «Toose» Чернышев – 17 (1 – 4 – 0)

5. Дмитрий «Recrent» Осинцев – 16 (2 – 1 – 3)

6. Артем «Xmpl» Адаркин – 11 (1 – 2 – 0)

7. Ярослав «Spyrro» Кувичко – 8 (1 – 1 – 0)

8-9. Иван «Ubah» Капустин – 6 (1 – 0 – 1)

8-9. Анатолий «Wrugb» Белоусов – 6 (1 – 0 – 1)

10. Кирилл «Kiryache32» Гришин – 6 (0 – 2 – 0)

11. Андрей «Qwizzy» Побединский – 5 (1 – 0 – 0)

12-13. Владимир «7ozzzus» Воротилов – 3 (0 – 1 – 0)

12-13. Лев «Taskmast33r» Григорьев – 3 (0 – 1 – 0)

14-15. Кирилл «Lu» Лукьянов – 2 (0 – 0 – 2)

14-15. Дмитрий «Perfect1ks» Дубенюк – 2 (0 – 0 – 2)

16-18. Никита «Stormyrite» Кулак – 1 (0 – 0 – 1)

16-18. Михаил «Stanyyy» Николаев – 1 (0 – 0 – 1)

16-18. Артур «Artyco» Тищенко – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший игрок в мобильные игры

1. Петр «MMA» Поморцев – 34 очка (5 первых мест – 3 вторых места – 0 третьих мест)

2-3. Магомед «Dzarmaro» Гуциев – 14 (1 – 3 – 0)

2-3. Сергей «KITSUNE» Померанцев – 14 (1 – 3 – 0)

4.Виталий «Matic» Шульга – 11 (2 – 0 – 1)

5. Халид «Kadyrov» Вокуев – 10 (2 – 0 – 0)

6-9. Расул «NeZa1s» Момынжанов – 5 (1 – 0 – 0)

6-9. Андрей «TULIKA» Тулика – 5 (1 – 0 – 0)

6-9. Руслан «Svitogor» Мамацуев – 5 (1 – 0 – 0)

6-9. Булат «KnowMe» Шарафутдинов – 5 (1 – 0 – 0)

10. Даниил «Tixzy» Гордеев – 5 (0 – 1 – 2)

11. Руслан «Dandy» Оморов – 5 (0 – 1 – 2)

12-15. Марчелино «Cube» Брынковяну – 3 (0 – 1 – 0)

12-15. Клим «Diskrim» Галицкий – 3 (0 – 1 – 0)

12-15. Лука «Korka» Андреев – 3 (0 – 1 – 0)

12-15. Фирузжон «Mers1» Шоев – 3 (0 – 1 – 0)

16-17. Егор «Egor» Ахметзянов – 2 (0 – 0 – 2)

16-17. Дмитро «OldBoy» Буй – 2 (0 – 0 – 2)

18-23. Артем «Jason» Яшанин – 1 (0 – 0 – 1)

18-23. Станислав «SAWO» Решняк – 1 (0 – 0 – 1)

18-23. Хейбар «VaJniy» Иманов – 1 (0 – 0 – 1)

18-23. Кемиран «Sunset Lover» Кочкаров – 1 (0 – 0 – 1)

18-23. Андрей «Defender» Мартыненко – 1 (0 – 0 – 1)

18-23. Алексей «Twister» Мухин – 1 (0 – 0 – 1)

Лучший игрок Rainbow Six Siege