Шорт-лист «Событие года» на CIS Esports Best. Победы Spirit и NAVI на Инте и мейджоре, перевод Бита в основу

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и наградим героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

Мы публикуем шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять значимых событий 2021 года, которые получили больше всего голосов в номинации «Событие года».

Доминирование NAVI в CS и победа на мейджоре

В начале 2021-го результаты NAVI в CS были не самыми стабильными, зато когда команда набрала форму, она тут же стала лучшей в мире. И никто не мог составить ей конкуренцию − у NAVI целых 8 побед за год. Самая главная, конечно, мейджор, о котором так долго мечтали и игроки, и фанаты клуба. Это был самый успешный год за историю NAVI в CS.

🔥🔥🔥 NAVI – чемпионы!!!

Победа Spirit на Инте

Десять. Столько лет команда из СНГ не выигрывала главный турнир по Доте – The International. В прошлом году это сделала Spirit, приехав на турнир в Бухарест в качестве андердога. Игроки, тренер и менеджмент Spirit – настоящие герои. Они прошли путь от молодой тир-2 команды до чемпионов Инта чуть больше чем за год.

Как мы выиграли Инт. Открытое письмо Мипошки

Переход Бита в основу NAVI и работа с молодежкой

Тотальная доминация NAVI на CS-сцене была бы невозможна без Валерия «B1T» Ваховского. Валеру перевели в основной состав в апреле прошлого года, и с тех пор он стал одним из ключевых игроков. B1T не затерялся ни в онлайне, ни на лане. Хотя опыта выступления на оффлайн-ивентах, тем более на крупных, у него не было. Успех Бита отлично показывает, как должны работать академии: сначала игрок пришел в NAVI Junior, зарекомендовал себя в этой команде, а потом получил шанс сыграть за основу.

Что мы знаем о Бите – главном молодом каэсере в мире

Победы Gambit в Валоранте

Valorant – не самая популярная игра в СНГ. Но это не значит, что парней из Gambit, выступающих в этой дисциплине, нужно обделять вниманием. Они провели классный сезон: победили на мейджоре и дошли до финала чемпионата мира – оба турнира проходили в Берлине. Кстати, в западном комьюнити Gambit очень любят.

Лучший валорантер мира – из России. Что мы о нем знаем?

СНГ побеждает везде

В прошлом году команды из СНГ добились очень высоких результатов. И речь не только о победах Spirit, NAVI и Gambit. Наш регион достойно представляли и в других дисциплинах. Например, в играх с режимом «королевская битва»: команда Five Beavers заняла второе место на ALGS Championship – EMEA, крупнейшем турнире по Apex Legends, а состав Кирилла «Kiryache32» Гришина, Никиты «Stormyrite» Кулака и Илья «Toose» Чернышова выиграл турнир по Фортнайту с призовым фондом $1,350 000. В шутере от Ubisoft, Rainbow Six Siege, Team Empire дошла до финала Six Mexico Major.

30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

