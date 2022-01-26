Шорт-лист номинации «Лучший аналитик/ведущий CS:GO» на CIS Esports Best. Здесь два действующих тренера и человек, который знает все фишки в CS

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и наградим героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы публикуем шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять аналитиков и ведущих, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший аналитик/ведущий CS:GO».

Дмитрий «Hooch» Богданов

Hooch – один из немногих людей на CIS Esports Best, который попал в топ-5 в двух номинациях. Дмитрий уже есть в шорт-листе номинации «Лучший тренер», а теперь еще и поборется за звание «Лучшего аналитика/ведущего CS:GO». Hooch сочетает серьезную аналитику с рофлами и шутками. За это его так и полюбили в комьюнити, хоть он отработал не так много ивентов в прошлом году.

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Дмитрий «Def» Лемещук

Def после завершения карьеры игрока перепробовал самые разные роли: он был комментатором и ездил на мейджор в Стокгольме в качестве журналиста. Но все-таки его основная деятельность – аналитика. Хоть Дмитрий и не играл на тир-1 уровне, его бэкграунд позволяет рассказать о матче то, что не увидит обычный зритель.

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Александр «Petr1k» Петрик

Этот человек расскажет про все фишки на всех картах, проведет экзамен по CS:GO и проанализирует любую встречу. Петрик работает аналитиком с 2014 года и не перестает прогрессировать. Он все так же тщательно готовится к эфирам, вручную выписывая тоны информации и статистики.

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Степан «DonStepan» Шульга

В прошлом году DonStepan полноценно вернулся к деятельности ведущего. Степан идеально чувствует эфир и органично смотрится в кадре – его профессионализм видно сразу. Конечно, Степана запомнили по блистательной работе на PGL Major Stockholm: две недели подряд он был хостом студии аналитики. Причем аналитики менялись, а Степан – нет.

Сергей «Lmbt» Бежанов

Lmbt, как и Хуч работает тренером про-команды (Gorillaz) и иногда заглядывает в студию аналитики. Lmbt – тот аналитик, который говорит четко и по делу. Возможно, вы не услышите от него большого количества шуток и веселых историй, зато поймете, почему какая-то команда сыграла именно так.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

Фото: WePlay Esports

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