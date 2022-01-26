CIS Esports Best
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Шорт-лист номинации «Лучший аналитик/ведущий CS:GO» на CIS Esports Best. Здесь два действующих тренера и человек, который знает все фишки в CS

Дмитрий «def» Лемещук Дмитрий «def» Лемещук
Дмитрий «hooch» Богданов Дмитрий «hooch» Богданов
CIS Esports Best 2021
Александр «Petr1k» Петрик Александр «Petr1k» Петрик
Степан Шульга Степан Шульга
Сергей «lmbt» Бежанов Сергей «lmbt» Бежанов
Dota 2 Dota 2

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и наградим героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы публикуем шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять аналитиков и ведущих, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший аналитик/ведущий CS:GO».

Дмитрий «Hooch» Богданов

Hooch – один из немногих людей на CIS Esports Best, который попал в топ-5 в двух номинациях. Дмитрий уже есть в шорт-листе номинации «Лучший тренер», а теперь еще и поборется за звание «Лучшего аналитика/ведущего CS:GO». Hooch сочетает серьезную аналитику с рофлами и шутками. За это его так и полюбили в комьюнити, хоть он отработал не так много ивентов в прошлом году.

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Дмитрий «Def» Лемещук

 

Def после завершения карьеры игрока перепробовал самые разные роли: он был комментатором и ездил на мейджор в Стокгольме в качестве журналиста. Но все-таки его основная деятельность – аналитика. Хоть Дмитрий и не играл на тир-1 уровне, его бэкграунд позволяет рассказать о матче то, что не увидит обычный зритель.

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Александр «Petr1k» Петрик

Этот человек расскажет про все фишки на всех картах, проведет экзамен по CS:GO и проанализирует любую встречу. Петрик работает аналитиком с 2014 года и не перестает прогрессировать. Он все так же тщательно готовится к эфирам, вручную выписывая тоны информации и статистики.

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Степан «DonStepan» Шульга

В прошлом году DonStepan полноценно вернулся к деятельности ведущего. Степан идеально чувствует эфир и органично смотрится в кадре – его профессионализм видно сразу. Конечно, Степана запомнили по блистательной работе на PGL Major Stockholm: две недели подряд он был хостом студии аналитики. Причем аналитики менялись, а Степан – нет.

Сергей «Lmbt» Бежанов

Lmbt, как и Хуч работает тренером про-команды (Gorillaz) и иногда заглядывает в студию аналитики. Lmbt – тот аналитик, который говорит четко и по делу. Возможно, вы не услышите от него большого количества шуток и веселых историй, зато поймете, почему какая-то команда сыграла именно так.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

Фото: WePlay Esports

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Все детали премии CIS Esports Best

Кто выиграет премию в номинации «Лучший аналитик/ведущий CS:GO?»
279 голосов
Hooch
26%
Дмитрий «hooch» Богданов
Def
4%
Дмитрий «def» Лемещук
Petr1k
44%
Александр «Petr1k» Петрик
DonStepan
14%
Степан Шульга
Lmbt
12%
Сергей «lmbt» Бежанов

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