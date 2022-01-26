Шорт-лист номинации «Лучший комментатор CS:GO» на CIS Esports Best. Здесь победитель прошлого года и много ребят из WePlay Esports

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и наградим героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы публикуем шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять комментаторов, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший комментатор CS:GO».

Константин «Leniniw» Сивко

Константин Сивко – белорусский комментатор, работающий на студию Maincast. За год он появился в финалах практически всех крупных турниров от ESL, например, на EPL 14 и IEM Winter.

Константин – самый молодой в этом списке. А еще он выиграл премию CIS Esport Best в прошлом году.

Арсений «Ceh9» Триноженко

В прошлом ceh9 был игроком NAVI, а с переходом в CS:GO довольно быстро стал топовым комментатором. Уже два года он сотрудничает с Maincast и комментирует финалы ключевых турниры: IEM Cologne, IEM Katowice (вместе с Константином Сивко), IEM Summer и IEM Winter.

Арсений Триноженко – один из немногих русскоязычных контент-мейкеров, попавших на мейджор в Стокгольме. Там он записал много интересных роликов с игроками.

Тауфик «Tafa» Хидри

Тауфик Хидри начал комментировать CS еще в 2005 году и за это время провел множество трансляций. Он часто работает в дуэте с Сеней – в Кельне и на IEM Summer он также комментировал финал, а почти на всех турнирах от ESL его можно услышать в полуфинальных матчах. Также он комментировал матчи группового этапа на мейджоре.

Юрий «Strike» Терещенко

Юрий Терещенко был профессиональным игроком в CS 1.6, но в новой версии он с самого начала стал комментатором. Последние 3 года он работает с WePlay Esports. Этот год был для него довольно результативным: множество матчей BLAST, полуфинал мейджора между NAVI и Gambit и первая карта гранд-финала.

Алексей «yXo» Малецкий

Алексей Малецкий запомнился оригинальным стилем комментирования. Он мастерски подбадривал зрителей по ходу крупных турниров: рассказывал стихи, громко приветствовал всех в начале матчей, эмоционально реагировал на ошибки игроков. Он получил много эфирного времени в студии WePlay Esports – откомментировал финал и полуфинал мейджора, финал BLAST Premier World Final 2021 (вместе с Юрием Терещенко).

Фото: WePlay Esports.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

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