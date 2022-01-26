CIS Esports Best
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Шорт-лист номинации «Лучший комментатор CS:GO» на CIS Esports Best. Здесь победитель прошлого года и много ребят из WePlay Esports

Юрий «Strike» Терещенко Юрий «Strike» Терещенко
CIS Esports Best 2021
Константин «Leniniw» Сивко Константин «Leniniw» Сивко
Тауфик «Tafa» Хидри Тауфик «Tafa» Хидри
Арсений «Ceh9» Триноженко Арсений «Ceh9» Триноженко
Алексей «Yxo» Малецкий Алексей «Yxo» Малецкий
CS:GO CS:GO

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и наградим героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы публикуем шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять комментаторов, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший комментатор CS:GO».

Константин «Leniniw» Сивко

Константин Сивко – белорусский комментатор, работающий на студию Maincast. За год он появился в финалах практически всех крупных турниров от ESL, например, на EPL 14 и IEM Winter.

Константин – самый молодой в этом списке. А еще он выиграл премию CIS Esport Best в прошлом году.

Арсений «Ceh9» Триноженко

В прошлом ceh9 был игроком NAVI, а с переходом в CS:GO довольно быстро стал топовым комментатором. Уже два года он сотрудничает с Maincast и комментирует финалы ключевых турниры: IEM Cologne, IEM Katowice (вместе с Константином Сивко), IEM Summer и IEM Winter.

Арсений Триноженко – один из немногих русскоязычных контент-мейкеров, попавших на мейджор в Стокгольме. Там он записал много интересных роликов с игроками.

Тауфик «Tafa» Хидри

Тауфик Хидри начал комментировать CS еще в 2005 году и за это время провел множество трансляций. Он часто работает в дуэте с Сеней – в Кельне и на IEM Summer он также комментировал финал, а почти на всех турнирах от ESL его можно услышать в полуфинальных матчах. Также он комментировал матчи группового этапа на мейджоре.

Юрий «Strike» Терещенко

Юрий Терещенко был профессиональным игроком в CS 1.6, но в новой версии он с самого начала стал комментатором. Последние 3 года он работает с WePlay Esports. Этот год был для него довольно результативным: множество матчей BLAST, полуфинал мейджора между NAVI и Gambit и первая карта гранд-финала.

Алексей «yXo» Малецкий

Алексей Малецкий запомнился оригинальным стилем комментирования. Он мастерски подбадривал зрителей по ходу крупных турниров: рассказывал стихи, громко приветствовал всех в начале матчей, эмоционально реагировал на ошибки игроков. Он получил много эфирного времени в студии WePlay Esports – откомментировал финал и полуфинал мейджора, финал BLAST Premier World Final 2021 (вместе с Юрием Терещенко).

Фото: WePlay Esports.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

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Все детали премии CIS Esports Best

Кто выиграет премию в номинации «Лучший комментатор CS:GO»?
324 голосa
Константин «Leniniw» Сивко
20%
Константин «Leniniw» Сивко
Арсений «Ceh9» Триноженко
22%
Арсений «Ceh9» Триноженко
Тауфик «Tafa» Хидри
11%
Тауфик «Tafa» Хидри
Юрий «Strike» Терещенко
19%
Юрий «Strike» Терещенко
Алексей «yXo» Малецкий
28%
Алексей «Yxo» Малецкий

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