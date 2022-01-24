Номинация «Потенциал-2022» от GG.BET – тут победителя выбираете вы!

Одна из любительских команд получит 100 тысяч рублей и консультацию от NAVI.
На второй год вручения премии CIS Esports Best мы не просто расширили список номинаций, но и добавили одну особенную от GG.BET – «Потенциал-2022». Это инициатива наших друзей, направленная на развитие киберспорта, поддержку молодых команд и помощь тем, кто находится в начале пути, но уже готов побеждать.
Для участия в этой номинации нужно было лишь представить команду в блоге на Sports.ru: победитель получит 100 тысяч рублей в виде сертификатов на технику и консультацию с NAVI.
Любительские команды рассказывали о себе на протяжении нескольких недель: мы готовы озвучить пятерку историй, вошедших в шорт-лист номинации. Внимательно прочитайте их все – победителя выберете вы!
SofiA – команда в честь девушки-владельца канала в Discord
У этого состава есть неповторимые рекорды: оффлейнер София «Ezmo» (в честь которой была названа команда) первой в мире взяла 30 уровень на Паке среди «Титанов»! Кроме того, она предугадала победу Team Spirit на TI10.
А на линии с ней стоит... «KPblCA_HA_PA6OTE». В целях команды – выйти во второй дивизион СНГ.
CYBER WOLVES – как в некрупном вузе сделать крепкую киберспортивную команду? (Санкт-Петербург)
Собрать команду в нескольких дисциплинах в самом крупном вузе города не очень трудно. Особенно если в нем учатся будущие IT-специалисты. А как насчет успешной организации в Лесотехническом университете на кафедре физического воспитания?
Larisa Kors в блоге подробно рассказывает, что именно нужно сделать, чтобы киберспортсменов-любителей в Санкт-Петербурге зауважал даже ректор.
SibFamily – стак с 7500 рейтинга из Сибири
«Мы не та «семья», которую в свое время хотел построить Lil: мы не идеальны, мы ссоримся, ругаемся, иногда долго приходим к решению возникшей проблемы, но без этого не обходится ни в одной семье. Несмотря на все трудности и ошибки, мы собираемся развиваться и пробиваться на вершину дота-сцены вместе, словно члены одной семьи помогая друг другу и всегда оставаясь вместе. И даже если судьба однажды разлучит нас, мы спустя годы с теплотой в сердце будем вспоминать нашу семью».
Если вы после этого не захотели переживать за SibFamily, то, возможно, вас замотивирует 25 уровень Течиса у четверки команды, avv99!
Сборная Российского химико-технологического университета им. Мендeлеева (Москва)
Если CYBER WOLVES рассказали об организационных аспектах студенческой команды, этот коллектив сделал ставку на личности. Вам предстоит познакомиться с пятеркой игроков (в среднем – 6 тысяч рейтинга), цель которых – успешное выступление на студенческих лигах.
7FeST – самые экспрессивные претенденты! (Санкт-Петербург)
Студенческий киберспорт – это весело, но есть ли у вас тикток? Есть ли у вас 10-летняя история и победа на B8 как цель на сезон? А у 7FeST есть. И у них очень амбициозные планы:
- Хотим набрать 50к подписчиков в TikTok.
- Хотим поднять командный уровень игры.
- Хотим выигрывать любую игру.
- Хотим поднять ПТС.
- Хотим выиграть B8.
- Хотим, чтобы нас стало больше, чем 6 человек.
- Хотим выиграть CIS Esports Best.
* * *
Победителя в этой номинации выбираете вы. Проголосовать нужно в опросе под этим текстом.
- В голосовании могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
- Сбор голосов закрывается 30 января в 13:00.
- Голосование тайное, его результаты станут известны только на трансляции премии 30 января.
Подпишитесь на наш твич, чтобы не пропустить трансляцию CIS Esports Best!
🔥 Объявляем все номинации CIS Esports Best. В этом году их 17!
Комментарии