Номинация «Потенциал-2022» от GG.BET – тут победителя выбираете вы!

Одна из любительских команд получит 100 тысяч рублей и консультацию от NAVI.

На второй год вручения премии CIS Esports Best мы не просто расширили список номинаций, но и добавили одну особенную от GG.BET – «Потенциал-2022». Это инициатива наших друзей, направленная на развитие киберспорта, поддержку молодых команд и помощь тем, кто находится в начале пути, но уже готов побеждать.

Для участия в этой номинации нужно было лишь представить команду в блоге на Sports.ru: победитель получит 100 тысяч рублей в виде сертификатов на технику и консультацию с NAVI.

Любительские команды рассказывали о себе на протяжении нескольких недель: мы готовы озвучить пятерку историй, вошедших в шорт-лист номинации. Внимательно прочитайте их все – победителя выберете вы!

У этого состава есть неповторимые рекорды: оффлейнер София «Ezmo» (в честь которой была названа команда) первой в мире взяла 30 уровень на Паке среди «Титанов»! Кроме того, она предугадала победу Team Spirit на TI10.

А на линии с ней стоит... «KPblCA_HA_PA6OTE». В целях команды – выйти во второй дивизион СНГ.

Собрать команду в нескольких дисциплинах в самом крупном вузе города не очень трудно. Особенно если в нем учатся будущие IT-специалисты. А как насчет успешной организации в Лесотехническом университете на кафедре физического воспитания?

Larisa Kors в блоге подробно рассказывает, что именно нужно сделать, чтобы киберспортсменов-любителей в Санкт-Петербурге зауважал даже ректор.

«Мы не та «семья», которую в свое время хотел построить Lil: мы не идеальны, мы ссоримся, ругаемся, иногда долго приходим к решению возникшей проблемы, но без этого не обходится ни в одной семье. Несмотря на все трудности и ошибки, мы собираемся развиваться и пробиваться на вершину дота-сцены вместе, словно члены одной семьи помогая друг другу и всегда оставаясь вместе. И даже если судьба однажды разлучит нас, мы спустя годы с теплотой в сердце будем вспоминать нашу семью».

Если вы после этого не захотели переживать за SibFamily, то, возможно, вас замотивирует 25 уровень Течиса у четверки команды, avv99!

Если CYBER WOLVES рассказали об организационных аспектах студенческой команды, этот коллектив сделал ставку на личности. Вам предстоит познакомиться с пятеркой игроков (в среднем – 6 тысяч рейтинга), цель которых – успешное выступление на студенческих лигах.

Студенческий киберспорт – это весело, но есть ли у вас тикток? Есть ли у вас 10-летняя история и победа на B8 как цель на сезон? А у 7FeST есть. И у них очень амбициозные планы:

Хотим набрать 50к подписчиков в TikTok.

Хотим поднять командный уровень игры.

Хотим выигрывать любую игру.

Хотим поднять ПТС.

Хотим выиграть B8.

Хотим, чтобы нас стало больше, чем 6 человек.

Хотим выиграть CIS Esports Best.

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Победителя в этой номинации выбираете вы. Проголосовать нужно в опросе под этим текстом.

В голосовании могут участвовать только зарегистрированные пользователи.

Сбор голосов закрывается 30 января в 13:00.

Голосование тайное, его результаты станут известны только на трансляции премии 30 января.

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