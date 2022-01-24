CIS Esports Best
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Шорт-лист номинации «Лучший тренер» на CIS Esports Best. В топ-5 попал тренер не из Доты и КС!

CIS Esports Best 2021
Андрей «B1ad3» Городенский Андрей «B1ad3» Городенский
Константин «Groove» Пикинер Константин «Groove» Пикинер
Андрей «Engh» Шолохов Андрей «Engh» Шолохов
Айрат «Silent» Газиев Айрат «Silent» Газиев
Дмитрий «hooch» Богданов Дмитрий «hooch» Богданов
CS:GO CS:GO

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять тренеров, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший тренер».

Айрат «Silent» Газиев

В прошлом году Spirit неожиданно для всех выиграла Инт. Каждый игрок проявил себя отлично, но без грамотного тренера добиться такого успеха было бы практически невозможно. Сайлента взяли первым в состав Yellow Sumbarine, а потом он помогал с выбором игроков. Айрата характеризуют как очень спокойного человека с огромным багажом знаний

Сайлент – чертов святой. Его хвалят вообще все бывшие тиммейты (даже Себ!)

Андрей «B1ad3» Городенский

Над Блейдом долго смеялись из-за медленного стиля игры, который он прививал NAVI. Блейда много критиковали и говорили, что он неправильно использует таких звездных игроков, как S1mple и Electronic. Но в итоге B1ad3 помог NAVI стать лучшими в мире и впервые в истории выиграть мейджор.

Блейда ограбили: тренером года стал лолер. Это вообще как?!

Константин «Groove» Пикинер

Gambit в 2021-м стала топ-командой, которая в первом полугодии очень часто обыгрывала NAVI. 6 титулов – отличный результат для состава, который еще не так давно участвовал в тир-2/3 турнирах. А управляет этим составом Groove, который совмещает роль CEO клуба и тренера. И делает это очень успешно.

Думаете, невозможно за карьеру стать топовым игроком, тренером и боссом клуба? Грув доказал, что это не так

Андрей «Engh» Шолохов

Возможно, успехи СНГ в Доте и CS:GO немного затмили достижения Gambit в Валоранте. А ведь в шутере от Riot наша команда тоже одна из ведущих: она выиграла мейджор и дошла до финала чемпионата мира в Берлине. Тренирует Gambit Engh: его очень ценят игроки и даже ему поклоняются!

«Я не могу CS смотреть. Он какой-то скучный». Валорантеры из Gambit – о крутости игры Riot и минусах CS:GO

Дмитрий «Hooch» Богданов

Hooch – тренер Entropiq. Пока это команда выигрывала только небольшие турниры, но потенциал у состава огромный. Entropiq участвовала в мейджоре, а в этом году все чаще будет ездить на крупные ланы. Hooch цепляет харизмой и чувством юмора, при этом он – профессионал своего дела.

«Если кто-то считает наше выступление неудачным – дай бог ему здоровья». Интервью с Хучом о мейджоре

* * *

30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

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Все детали премии CIS Esports Best

Кто выиграет премию в номинации «Лучший тренер»?
1453 голосa
Silent
75%
Айрат «Silent» Газиев
B1ad3
19%
Андрей «B1ad3» Городенский
Groove
3%
Константин «Groove» Пикинер
Engh
1%
Андрей «Engh» Шолохов
Hooch
2%
Дмитрий «hooch» Богданов

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