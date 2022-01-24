Шорт-лист номинации «Лучший тренер» на CIS Esports Best. В топ-5 попал тренер не из Доты и КС!

Результаты – 30 января.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. Премия проводится при поддержке GG.BET.

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Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять тренеров, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший тренер».

Айрат «Silent» Газиев

В прошлом году Spirit неожиданно для всех выиграла Инт. Каждый игрок проявил себя отлично, но без грамотного тренера добиться такого успеха было бы практически невозможно. Сайлента взяли первым в состав Yellow Sumbarine, а потом он помогал с выбором игроков. Айрата характеризуют как очень спокойного человека с огромным багажом знаний

Сайлент – чертов святой. Его хвалят вообще все бывшие тиммейты (даже Себ!)

Андрей «B1ad3» Городенский

Над Блейдом долго смеялись из-за медленного стиля игры, который он прививал NAVI. Блейда много критиковали и говорили, что он неправильно использует таких звездных игроков, как S1mple и Electronic. Но в итоге B1ad3 помог NAVI стать лучшими в мире и впервые в истории выиграть мейджор.

Блейда ограбили: тренером года стал лолер. Это вообще как?!

Константин «Groove» Пикинер

Gambit в 2021-м стала топ-командой, которая в первом полугодии очень часто обыгрывала NAVI. 6 титулов – отличный результат для состава, который еще не так давно участвовал в тир-2/3 турнирах. А управляет этим составом Groove, который совмещает роль CEO клуба и тренера. И делает это очень успешно.

Думаете, невозможно за карьеру стать топовым игроком, тренером и боссом клуба? Грув доказал, что это не так

Андрей «Engh» Шолохов

Возможно, успехи СНГ в Доте и CS:GO немного затмили достижения Gambit в Валоранте. А ведь в шутере от Riot наша команда тоже одна из ведущих: она выиграла мейджор и дошла до финала чемпионата мира в Берлине. Тренирует Gambit Engh: его очень ценят игроки и даже ему поклоняются!

«Я не могу CS смотреть. Он какой-то скучный». Валорантеры из Gambit – о крутости игры Riot и минусах CS:GO

Дмитрий «Hooch» Богданов

Hooch – тренер Entropiq. Пока это команда выигрывала только небольшие турниры, но потенциал у состава огромный. Entropiq участвовала в мейджоре, а в этом году все чаще будет ездить на крупные ланы. Hooch цепляет харизмой и чувством юмора, при этом он – профессионал своего дела.

«Если кто-то считает наше выступление неудачным – дай бог ему здоровья». Интервью с Хучом о мейджоре

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

Шорт-лист номинации «Лучший аналитик/ведущий Dota 2» на CIS Esports Best: от Лоста до Хвоста

Шорт-лист номинации «Комментатор года в Dota 2» на CIS Esports Best. Все топовые кастеры – тут



Шорт-лист номинации «Стример года» на CIS Esports Best. Тут фанаты «Героев», CS:GO, Warzone и лучший стример TI10

Шорт-лист номинации «Лучший игрок CS:GO» на CIS Esports Best. Тут три игрока NAVI и два из Gambit

Все детали премии CIS Esports Best