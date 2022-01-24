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Шорт-лист номинации «Лучший аналитик/ведущий Dota 2» на CIS Esports Best: от Лоста до Хвоста

Дмитрий «LightOfHeaven» Куприянов Дмитрий «LightOfHeaven» Куприянов
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Михаил «Olsior» Зверев Михаил «Olsior» Зверев
Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев
Дария «Eiritel» Морозова Дария «Eiritel» Морозова
Александр «XBOCT» Дашкевич Александр «XBOCT» Дашкевич
CIS Esports Best 2021
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Dota 2 Dota 2

Результаты уже через неделю!

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. 

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Мы продолжаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять звездных кастеров, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший аналитик/ведущий Dota 2».

LightOfHeaven

Чемпион первого Инта открывает наш шорт-лист. Увольнение Лоста прямо по ходу TI10 – одна из самых громких историй года. Дмитрий всегда был прямым и жестким кастером, привлекающим внимание публики громкими фразами. И высокое качество его работы как аналитика не осталось без внимания.

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Eiritel

Первая русскоязычная девушка-комментатор TI и изготовительница чемпионских шарфов. В октябре Eiritel рассказывала, что гордится СНГ-Дотой в 2021-м. В январе настал черед Дота-комьюнити гордиться Дарией.

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Sh4dowehhh

В 2021-м бывший тренер Winstrike впервые съездил на TI в качестве кастера. Прогресс Евгения не могли не отметить его коллеги, поэтому игрок «Кисулек» вошел в топ-5.

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Olsior

Звезда Мейнкаста и ведущий студии аналитики TI10 также в списке претендентов на трофей. Экс-комментатор LoL давно стал своим в Доте и после отличной работы на The International закономерно вошел в пятерку лучших по итогам года. 

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XBOCT

Закрывает шорт-лист легенда NAVI. Опытный аналитик, сыгравший в трех финалах Инта и прокомментировавший еще два, тоже претендует на премию. Могло ли быть иначе?

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит награду. Отметим, что Eiritel, XBOCT и Olsior также вошли в список номинантов на звание лучшего комментатора года.

Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале!

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