Шорт-лист номинации «Комментатор года в Dota 2» на CIS Esports Best. Все топовые кастеры – тут

Через неделю узнаем победителя!

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны.

Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять комментаторов Доты, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший комментатор Доты».

Olsior

Михаил Зверев пришел в Доту в 2018 году большим профессионалом, но с тех пор лишь повышал планку. Сейчас Olsior – одно из главных лиц в Maincast, которое умеет и завлечь публику интересным комментарием, и разрядить обстановку. Кажется, Михаилу все равно, с кем работать в паре – он всегда будет хорош.

Maelstorm

Владимир Кузьминов настолько увлечен Дотой, что проводит свободное время в просмотре реплеев ради «Дотаскопа». Когда вы смотрите матч с его комментарием, вы уверены, что Maelstorm не пропустит ни одной, даже самой маленькой детали.

Eiritel

Дария Морозова быстро проделала путь от перспективного комментатора до передового кастера. Ей доверяют лучшие матчи с участием СНГ-команд, и она не подводит. Усердия Eiritel заметили не только на нашей премии: Дария стала первой русскоговорящей девушкой-комментатором на The International 10.

4ce

Комментатор с высоким уровнем скилла в Доте – большая редкость, а Никита Котков умудряется сочетать в себе и огромные познания об игре, и умение доступно рассказать о сложном. Кто еще поделится метой высоких рейтингов? Кто, если не 4ce, расскажет о пабликах с профессионалами? Никита комментировал финал нижней сетки TI10 между Team Spirit и Team Secret: это под его реплики наша команда совершила грандиозный камбэк.

XBOCT

Комментатор финала TI, человек, способный украсть ваши сердечки и смех, победитель TI1 и просто крутой комментатор – Александр Дашкевич! Хвоста преступно мало в этом сезоне, но каждый каст запоминается на недели: это тот самый человек, комментарием которого невозможно пресытиться.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

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