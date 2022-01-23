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Шорт-лист номинации «Комментатор года в Dota 2» на CIS Esports Best. Все топовые кастеры – тут

Владимир «Maelstorm» Кузьминов Владимир «Maelstorm» Кузьминов
CIS Esports Best 2021
Александр «XBOCT» Дашкевич Александр «XBOCT» Дашкевич
Дария «Eiritel» Морозова Дария «Eiritel» Морозова
Никита «4ce» Котков Никита «4ce» Котков
Михаил «Olsior» Зверев Михаил «Olsior» Зверев
Dota 2 Dota 2

Через неделю узнаем победителя!

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esports Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. 

Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 публикации с шорт-листом очередной номинации.

Перед вами пять комментаторов Доты, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший комментатор Доты».

Olsior

Михаил Зверев пришел в Доту в 2018 году большим профессионалом, но с тех пор лишь повышал планку. Сейчас Olsior – одно из главных лиц в Maincast, которое умеет и завлечь публику интересным комментарием, и разрядить обстановку. Кажется, Михаилу все равно, с кем работать в паре – он всегда будет хорош.

Maelstorm

Владимир Кузьминов настолько увлечен Дотой, что проводит свободное время в просмотре реплеев ради «Дотаскопа». Когда вы смотрите матч с его комментарием, вы уверены, что Maelstorm не пропустит ни одной, даже самой маленькой детали. 

Eiritel

Дария Морозова быстро проделала путь от перспективного комментатора до передового кастера. Ей доверяют лучшие матчи с участием СНГ-команд, и она не подводит. Усердия Eiritel заметили не только на нашей премии: Дария стала первой русскоговорящей девушкой-комментатором на The International 10.

4ce

Комментатор с высоким уровнем скилла в Доте – большая редкость, а Никита Котков умудряется сочетать в себе и огромные познания об игре, и умение доступно рассказать о сложном. Кто еще поделится метой высоких рейтингов? Кто, если не 4ce, расскажет о пабликах с профессионалами? Никита комментировал финал нижней сетки TI10 между Team Spirit и Team Secret: это под его реплики наша команда совершила грандиозный камбэк.

XBOCT

Комментатор финала TI, человек, способный украсть ваши сердечки и смех, победитель TI1 и просто крутой комментатор – Александр Дашкевич! Хвоста преступно мало в этом сезоне, но каждый каст запоминается на недели: это тот самый человек, комментарием которого невозможно пресытиться. 

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

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