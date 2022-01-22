Шорт-лист номинации «Стример года» на CIS Esports Best. Тут фанаты «Героев», CS:GO, Warzone и лучший стример TI10

Скоро узнаем победителя.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esport Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны.

Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 пост с шорт-листом очередной номинации.

Вот пять стримеров, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший стример в 2021 году».

Выстреливший еще в 2020 году Александр «Voodoosh» Шальчинов в прошедшем сезоне только укрепился в звании одной из главных звезд русскоязычного Twitch. Вудуш часто стримит одиночные игры, но зрители полюбили его за невероятно ламповые трансляции Heroes of Might & Magic 3.

Сейчас на канале Вудуша более 177 тысяч фолловеров.

Владислав «Silvername» Синотов – лицо Hearthstone на русскоязычном Twitch. В третьем квартале 2021 года (с июля по сентябрь) он был самым популярным русскоязычным стримером – за 461 час эфира он набрал 5,68 млн часов просмотров. После победы Team Spirit на The International 2021 побрил волосы в прямом эфире.

Сейчас на канале Сильвернейма более 747 тысяч фолловеров.

Вячеслав «Buster» Леонтьев уже давно занимает одну из лидирующих позиций на Twitch в регионе. За 2021 год стример еще больше бустанулся по популярности: он снимал тиктоки с другими знаменитостями, устраивал турниры по CS:GO, записывал треки с Soda Luv и снимался в клипах OG Buda.

Сейчас на канале Бустера более 2,4 млн фолловеров.

Дмитрий «Recrent» Осинцев стримит игры в жанре «королевская битва», собирая тысячи зрителей на трансляциях. Ранее он был профессиональным игроком в PUBG, а теперь часто выступает на чемпионатах по CoD: Warzone. Recrent также исполняет роль контент-мейкера в NAVI.

Сейчас на канале Рекрента более 664 тысяч фолловеров.

Ярослав «NS» Кузнецов уже несколько лет стабильно радует зрителей стримами. В 2021 году он даже устроил свою студию освещения турнира по Dota 2 – The International 2021. На главном турнире года он успешно составил конкуренцию официальной студии трансляции и стал с отрывом лучшим стримером сообщества – 90 тысяч зрителей в пике и 5,2 млн просмотренных часов.

Сейчас на канале NS более 455 тысяч фолловеров.

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30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

А тут все детали про премию CIS Esports Best

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