CIS Esports Best
Блог

Шорт-лист номинации «Стример года» на CIS Esports Best. Тут фанаты «Героев», CS:GO, Warzone и лучший стример TI10

Стримеры
Стримеры Dota 2
Александр «VooDooSh» Шальчинов. Александр «VooDooSh» Шальчинов.
Ярослав «NS» Кузнецов Ярослав «NS» Кузнецов
Стримы
CIS Esports Best 2021
Владислав «SilverName» Синотов Владислав «SilverName» Синотов
Twitch Twitch
Дмитрий «Recrent» Осинцев Дмитрий «Recrent» Осинцев
Бустер Бустер
Стримеры CS:GO
Стримеры и Twitch Стримеры и Twitch

Скоро узнаем победителя.

30 января на Twitch-канале Sports.ru пройдет церемония награждения премии CIS Esport Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. 

Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 пост с шорт-листом очередной номинации.

Вот пять стримеров, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший стример в 2021 году». 

Voodoosh

Выстреливший еще в 2020 году Александр «Voodoosh» Шальчинов в прошедшем сезоне только укрепился в звании одной из главных звезд русскоязычного Twitch. Вудуш часто стримит одиночные игры, но зрители полюбили его за невероятно ламповые трансляции Heroes of Might & Magic 3. 

Сейчас на канале Вудуша более 177 тысяч фолловеров.  

Silvername

Владислав «Silvername» Синотов – лицо Hearthstone на русскоязычном Twitch. В третьем квартале 2021 года (с июля по сентябрь) он был самым популярным русскоязычным стримером – за 461 час эфира он набрал 5,68 млн часов просмотров. После победы Team Spirit на The International 2021 побрил волосы в прямом эфире. 

Сейчас на канале Сильвернейма более 747 тысяч фолловеров. 

Buster

Вячеслав «Buster» Леонтьев уже давно занимает одну из лидирующих позиций на Twitch в регионе. За 2021 год стример еще больше бустанулся по популярности: он снимал тиктоки с другими знаменитостями, устраивал турниры по CS:GO, записывал треки с Soda Luv и снимался в клипах OG Buda. 

Сейчас на канале Бустера более 2,4 млн фолловеров. 

Recrent

Дмитрий «Recrent» Осинцев стримит игры в жанре «королевская битва», собирая тысячи зрителей на трансляциях. Ранее он был профессиональным игроком в PUBG, а теперь часто выступает на чемпионатах по CoD: Warzone. Recrent также исполняет роль контент-мейкера в NAVI. 

Сейчас на канале Рекрента более 664 тысяч фолловеров. 

NS

Ярослав «NS» Кузнецов уже несколько лет стабильно радует зрителей стримами. В 2021 году он даже устроил свою студию освещения турнира по Dota 2 – The International 2021. На главном турнире года он успешно составил конкуренцию официальной студии трансляции и стал с отрывом лучшим стримером сообщества – 90 тысяч зрителей в пике и 5,2 млн просмотренных часов. 

Сейчас на канале NS более 455 тысяч фолловеров. 

* * *

30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

А тут все детали про премию CIS Esports Best

5 претендентов на премию в номинации «Игрок года в CS:GO» 

Кто выиграет премию в номинации «Лучший стример»?
523 голосa
Buster
13%
Тимур «buster» Тулепов
NS
31%
Ярослав «NS» Кузнецов
Voodoosh
25%
Александр «VooDooSh» Шальчинов.
Recrent
10%
Дмитрий «Recrent» Осинцев
Silvername
21%
Владислав «SilverName» Синотов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные