Шорт-лист номинации «Лучший игрок CS:GO» на CIS Esports Best. Тут три игрока NAVI и два из Gambit

Но победит лишь один.
30 января пройдет церемония награждения премии CIS Esport Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны.
Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 пост с шорт-листом очередной номинации.
Вот пять игроков, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший игрок CS:GO в 2021 году». Удивлены?
B1t
Валерий начал год шестым игроком и заменял Флейми на Инферно. В основной состав он попал только после ESL Pro League 13. Бит очень быстро освоился, после чего регулярно заканчивал матчи с положительной статистикой.
Главные победы Валеры – IEM Cologne, финал сезона Blast и, конечно же, мейджор. Средний рейтинг Sports.ru игрока – 1,19.
Sh1ro
Широ – лучший игрок Gambit и один из сильнейших снайперов мира. Он закончил год с сумасшедшим K/D 1.45 и всего с 0,52 смертями за раунд. Широ получил MVP за IEM Katowice – самый престижный турнир начала сезона, а помимо него Gambit с его помощью выиграла на IEM Summer, Blast Spring Final и двух РМР-турнирах.
Для Sh1ro, также как и для Бита, это дебютный год на тир-1 сцене и он провел его с невероятным рейтингом 1,30.
Hobbit
В 2017 году Hobbit отлично показал себя, после чего на 4 года пропал из виду. Но, вернувшись в Gambit, он смог снова попасть на тир-1 сцену, где отлично играет и помогает молодым тиммейтам справиться с давлением.
Хоббит получил награды MVP за EPIC League и Blast Spring Final. Но он отлично провел весь год, не провалившись ни на одном турнире. Его рейтинг Sports.ru – 1,19.
Electronic
Электроник уже четвертый год подряд отлично играет на тир-1 уровне. Во многих матчах он был второй звездой NAVI, порой даже играл на одном уровне с Симплом. Рейтинг 1,18 подтверждает, что Денис достоин быть в пятерке лучших.
S1mple
Конечно же, Симпл – главный претендент на звание лучшего игрока года. Александр провел невероятный сезон, уничтожая противника на любых позициях и картах. Он получил MVP на Мейджоре, в Кельне, на финале Бласта 2020-го и 2021 года (оба проходили в 2021 году) и еще на 4 топ-турнирах!
Также Симпл закончил год с сумасшедшим и недостижимым рейтингом 1,35. А на топ-ланах эта цифра еще больше – 1,44. Настоящий монстр!
* * *
30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.
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