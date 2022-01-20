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Шорт-лист номинации «Лучший игрок CS:GO» на CIS Esports Best. Тут три игрока NAVI и два из Gambit

Денис «Electronic» Шарипов Денис «Electronic» Шарипов
Абай «Hobbit» Хасенов Абай «Hobbit» Хасенов
Валерий «B1t» Ваховский Валерий «B1t» Ваховский
Дмитрий «Sh1ro» Соколов Дмитрий «Sh1ro» Соколов
Александр «S1mple» Костылев Александр «S1mple» Костылев
CS:GO CS:GO

Но победит лишь один.

30 января пройдет церемония награждения премии CIS Esport Best 2021. Мы проводим премию уже второй раз и готовы объявить и наградить героев киберспортивного года. Победителей выбирают команды, комментаторы, журналисты и другие медиаперсоны. 

Мы начинаем публиковать шорт-листы номинантов – каждый день будут выходить 1-2 пост с шорт-листом очередной номинации.

Вот пять игроков, которые получили больше всего голосов в номинации «Лучший игрок CS:GO в 2021 году». Удивлены?  

B1t

Валерий начал год шестым игроком и заменял Флейми на Инферно. В основной состав он попал только после ESL Pro League 13. Бит очень быстро освоился, после чего регулярно заканчивал матчи с положительной статистикой.

Главные победы Валеры – IEM Cologne, финал сезона Blast и, конечно же, мейджор. Средний рейтинг Sports.ru игрока – 1,19.

Sh1ro

Широ – лучший игрок Gambit и один из сильнейших снайперов мира. Он закончил год с сумасшедшим K/D 1.45 и всего с 0,52 смертями за раунд. Широ получил MVP за IEM Katowice – самый престижный турнир начала сезона, а помимо него Gambit с его помощью выиграла на IEM Summer, Blast Spring Final и двух РМР-турнирах.

Для Sh1ro, также как и для Бита, это дебютный год на тир-1 сцене и он провел его с невероятным рейтингом 1,30. 

Hobbit

В 2017 году Hobbit отлично показал себя, после чего на 4 года пропал из виду. Но, вернувшись в Gambit, он смог снова попасть на тир-1 сцену, где отлично играет и помогает молодым тиммейтам справиться с давлением.

Хоббит получил награды MVP за EPIC League и Blast Spring Final. Но он отлично провел весь год, не провалившись ни на одном турнире. Его рейтинг Sports.ru – 1,19.

Electronic

Электроник уже четвертый год подряд отлично играет на тир-1 уровне. Во многих матчах он был второй звездой NAVI, порой даже играл на одном уровне с Симплом. Рейтинг 1,18 подтверждает, что Денис достоин быть в пятерке лучших.

S1mple

Конечно же, Симпл – главный претендент на звание лучшего игрока года. Александр провел невероятный сезон, уничтожая противника на любых позициях и картах. Он получил MVP на Мейджоре, в Кельне, на финале Бласта 2020-го и 2021 года (оба проходили в 2021 году) и еще на 4 топ-турнирах!

Также Симпл закончил год с сумасшедшим и недостижимым рейтингом 1,35. А на топ-ланах эта цифра еще больше – 1,44. Настоящий монстр!

* * *

30 января вы узнаете, кто из этой пятерки получит приз. Смотрите трансляцию CIS Esport Best на нашем Twitch-канале sports__ru.

Лучшие посты о CS:GO – у нас

Кто станет лучшим СНГ-игроком года в CS:GO?
526 голосов
S1mple
87%
S1mple (Александр Костылев)
Sh1ro
4%
Дмитрий «Sh1ro» Соколов
B1t
4%
B1t (Валерий Ваховский)
Hobbit
2%
Абай «Hobbit» Хасенов
Electronic
3%
Денис «Electronic» Шарипов

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