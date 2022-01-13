Есть команда по Доте или CS? Расскажи о ней и выиграй 100 000 рублей!

Вы можете выиграть 100 000 рублей и получить уникальную консультацию от NAVI.

На второй год вручения премии CIS Esports Best мы не просто расширили список номинаций, но и добавили одну особенную по просьбе GG.BET – «Потенциал-2022». В ней на победу можете претендовать вы – если у вас есть киберспортивная команда по Доте или CS:GO любого уровня, все игроки которой старше 18 лет.

Что нужно сделать

До 20 января напишите у нас на сайте пост про свою команду: расскажите, что вы за ребята и откуда, на каких турнирах играли, чего хотите добиться в 2022 году – в общем, убедите читателей, почему приз нужно отдать именно вам. Не скупитесь на фото!

Блог теперь создавать не обязательно: просто зарегистрируйтесь у нас на сайте, наведите курсор на аватарку профиля и нажмите кнопку «Новый пост».

Обязательно поставьте к посту тег «CIS Esports Best» – так нам будет проще найти вашу заявку. И обязательно оставьте в тексте почту, по которой вам с вами можно будет связаться.

21 января мы вместе с GG.BET отберем 5-7 лучших, на наш взгляд, заявок. Эти лучшие заявки мы выложим одним отдельным постом и предложим читателям выбрать победителя. Кто наберет больше всего голосов, тот и получит приз!

Если вам что-то непонятно или технические проблемы с постом – пишите в комментах, мы поможем. Еще вам может пригодиться гайд для начинающих блогеров.

Приз

Он будет состоять из двух частей:

1. 100 000 рублей на команду – на улучшение своей техники или небольшой буткемп.

2. Мастер-класс с экспертом из NAVI.

Победитель будет объявлен на стриме CIS Esports Best в числе прочих.

Вперед! Используйте свой шанс пробиться в киберспорт!

Ссылка на полные правила

Фото: pexels.com/RODNAE Productions