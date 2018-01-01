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    Joshua

    Joshua "steel" Nissan

    Гражданство Канада
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    12 марта 13:14|Блог Хайлайт дня

    Steel поставил четыре головы и вытащил клатч

    Эх, если бы не бан от Valve

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