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    Matthew

    Matthew "Sadokist" Trivett

    Гражданство Канада
    Лента
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    3 марта 11:50

    CS:GO по полочкам / Фанаты CS ночью в -20 заняли очередь на арену. Комментатор купил им 200 чизбургеров

    Минутка добра.

    Рейтинг +16
    15 комментариев Подписаться на блог