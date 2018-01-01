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    Matthew

    Matthew "Sadokist" Trivett

    Гражданство Канада
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    Intel Extreme Masters Katowice 2018, Matthew

    3 марта 04:16

    Фанаты CS ночью в -20 заняли очередь на арену. Комментатор купил им 200 чизбургеров

    Минутка добра. |0