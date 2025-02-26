30 лучших российских и советских фильмов

Рейтинг главных фильмов, собранный редакцией Кибера и экспертами со всех сфер – от кинокритиков до бывших футболистов. При нажатии на стрелочку под рейтингом в правом углу можно прочитать краткую рецензию эксперта и интересный факт про каждый проект.