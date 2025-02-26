Рейтинг главных фильмов, собранный редакцией Кибера и экспертами со всех сфер – от кинокритиков до бывших футболистов. При нажатии на стрелочку под рейтингом в правом углу можно прочитать краткую рецензию эксперта и интересный факт про каждый проект.
Как мы составляли этот рейтинг?
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30
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017
30
29
Курьер
1986
29
28
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
1964
28
27
Солярис
1972
27
26
Броненосец Потемкин
1925
26
25
Мой друг Иван Лапшин
1984
25
24
Легенда №17
2012
24
23
Ночной дозор
2004
23
22
Андрей Рублев
1966
22
21
Иди и смотри
1985
21
20
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
1965
20
19
Мимино
1977
19
18
Зеркало
1974
18
17
Служебный роман
1977
17
16
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966
16
15
Любовь и голуби
1984
15
14
Жмурки
2005
14
13
Кин-дза-дза!
1986
13
12
Афоня
1975
12
11
Бумер
2003
11
10
Сталкер
1979
10
9
Брат 2
2000
9
8
Дурак
2014
8
7
Джентльмены удачи
1971
7
6
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975
6
5
Летят журавли
1957
5
4
Иван Васильевич меняет профессию
1973
4
3
Бриллиантовая рука
1968
3
2
Москва слезам не верит
1979
2
1
Брат
1997
1
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Как мы составляли этот рейтинг?
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Эксперты
Денис Коробков
Стример WELOVEGAMES
Никита Лукинский
Дизайнер и автор телеграм-канала о русском дизайне «Унежить душу»
Ну и редакция Кибера, в очередной раз)
В действительности Иван Грозный не взял Ревель, была осада, но город не смогли взять, непонятно кто выдал эту историческую не точность. Касательно рейтинга, если судить просто по списку, то неплохо, если же оценивать, как чарт с местами, то спорно.