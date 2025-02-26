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30 лучших российских и советских фильмов

Рейтинг главных фильмов, собранный редакцией Кибера и экспертами со всех сфер – от кинокритиков до бывших футболистов. При нажатии на стрелочку под рейтингом в правом углу можно прочитать краткую рецензию эксперта и интересный факт про каждый проект.
Как мы составляли этот рейтинг?
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
30
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017
30
Курьер
29
Курьер
1986
29
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
28
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
1964
28
Солярис
27
Солярис
1972
27
Броненосец Потемкин
26
Броненосец Потемкин
1925
26
Мой друг Иван Лапшин
25
Мой друг Иван Лапшин
1984
25
Легенда №17
24
Легенда №17
2012
24
Ночной дозор
23
Ночной дозор
2004
23
Андрей Рублев
22
Андрей Рублев
1966
22
Иди и смотри
21
Иди и смотри
1985
21
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
20
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
1965
20
Мимино
19
Мимино
1977
19
Зеркало
18
Зеркало
1974
18
Служебный роман
17
Служебный роман
1977
17
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
16
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966
16
Любовь и голуби
15
Любовь и голуби
1984
15
Жмурки
14
Жмурки
2005
14
Кин-дза-дза!
13
Кин-дза-дза!
1986
13
Афоня
12
Афоня
1975
12
Бумер
11
Бумер
2003
11
Сталкер
10
Сталкер
1979
10
Брат 2
9
Брат 2
2000
9
Дурак
8
Дурак
2014
8
Джентльмены удачи
7
Джентльмены удачи
1971
7
Ирония судьбы, или С легким паром!
6
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975
6
Летят журавли
5
Летят журавли
1957
5
Иван Васильевич меняет профессию
4
Иван Васильевич меняет профессию
1973
4
Бриллиантовая рука
3
Бриллиантовая рука
1968
3
Москва слезам не верит
2
Москва слезам не верит
1979
2
Брат
1
Брат
1997
1
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77 комментариев
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Лучших - не самое хорошее слово для выборки. Культовых, любимых, народных, знаковых - уже задают какое-то направление, а "лучшие" - это и теплое, и мягкое, сваленное в одну кучу. Самое странное в этом списке - Бумер. Фильм, о котором забыли бы через пару лет, не будь в нем шнуровского рингтона.
+10
0
+10
Ответ Ltn
Крайне спорный рейтинг, нужно было делать тогда отдельно рейтинг российских фильмов и советских. А так получается, что легенда номер 17 и бумер, лучше советских фильмов, которых в рейтинге вообще нет. Например отсутствуют "А зори здесь тихие". "Белый бим, Черное ухо". "Невероятные приключения итальянцев в России". "Белое солнце пустыни". "Свой среди чужих, чужой среди своих ".
Интересно, был ли когда-то хоть один не спорный рейтинг)
+9
0
+9
Единственный недостаток "Брата" — это то, что его восприняли слишком серьезно, а Данила стал ролевой моделью для многих людей. Хотелось бы верить, что на самом деле этот фильм — лишь сатира про асоциального дурачка из глубинки, который не нашел себе применения в жизни, да вот наверняка уже не узнаем.
+7
0
+7
Брат это великое по всем фронтам кино, объективно. Глубина в каждой сцене, многогранность, талантливое эхо своей эпохи. Балабанов и Бодров легенды. Достойные сыны своей страны и народа, жаль ушли из жизни так рано но, боюсь, будь они живы то общественное восприятие бы относительно их персон и фильмов поменялось. Увы, но живых у нас любят сильно меньше чем мертвых, к сожалению.
+6
0
+6
Ответ MALYGOS
Единственный недостаток "Брата" — это то, что его восприняли слишком серьезно, а Данила стал ролевой моделью для многих людей. Хотелось бы верить, что на самом деле этот фильм — лишь сатира про асоциального дурачка из глубинки, который не нашел себе применения в жизни, да вот наверняка уже не узнаем.
К сожалению, это не редкая ситуация, когда очевидный посыл фильма перекрывается сопутствующими моментами: харизмой отдельных персонажей (актеров), музыкой, маркетинговой раскруткой. Ну и конечно благодаря публике, не готовой смотреть чуть глубже. Хватает фильмов, где положительный по замыслу герой, совершает крайне сомнительные поступки, но при этом большая часть публики все равно воспринимает его резко положительно.
+5
0
+5
Ответ Всеволод Токарев
Помню, когда только поступал в универ, заспорил с будущей одногруппницей о «дураке» и «левиафане». Я жестко топил за Быкова и еще тогда школьником в очень длинных и странных сообщениях пытался донести простую мысль: язык Быкова ярче, но главное — понятнее. Тот спор я проиграл, слишком уж сильное давление было. Но в итоге рад за такое высокое место «Дурака», хотя сам за него голосовал Вдвойне рад, что в топ-30 – ни одного фильма Звягинцева
Проиграл здесь не Звягинцев, а Вы.
Ну и редакция Кибера, в очередной раз)
+7
-2
+5
"Согласно наиболее распространенной версии, машина времени переносит героев в 1571 год. Потому что царица Марфа Васильевна была женой Ивана Грозного с 28 октября по 13 ноября того же года. Впрочем, ее легко опровергнуть: во время допроса государь говорит милиционерам, что «брал Ревель» – в реальности город был захвачен русскими войсками в 1577 году."
В действительности Иван Грозный не взял Ревель, была осада, но город не смогли взять, непонятно кто выдал эту историческую не точность. Касательно рейтинга, если судить просто по списку, то неплохо, если же оценивать, как чарт с местами, то спорно.
+4
0
+4
Крайне спорный рейтинг, нужно было делать тогда отдельно рейтинг российских фильмов и советских. А так получается, что легенда номер 17 и бумер, лучше советских фильмов, которых в рейтинге вообще нет. Например отсутствуют "А зори здесь тихие". "Белый бим, Черное ухо". "Невероятные приключения итальянцев в России". "Белое солнце пустыни". "Свой среди чужих, чужой среди своих ".
+5
-1
+4
Ответ Кирилл Новокщенов
Очень жалко, что "О чем говорят мужчины" не вошел в топ-30. В целом, первое место по делу, да и в целом большинство фильмов в рейтинге топовые. А так, конечно, у каждого своя любимая десятка будет.
"День радио" и "День выборов" в моменте выглядели ярче. Будут ли интересны зрителям будущего творения Квартета И, большой вопрос.
+3
0
+3
Отсутствие "Белого солнца пустыни" в топ-10 (не говоря уж о топ-30) лучших советских/российских фильмов - это нонсенс, скандал и приговор составителям этого рейтинга.
+3
0
+3
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