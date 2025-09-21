Спецпроект
1 мин.

Угадаешь нашего футболиста по высказыванию? 10 ярких цитат – от зарплат до киноотсылок

8

Зажигали в FIFA.

26 сентября выйдет новый симулятор FC 26, и там будут наши футболисты! Российские игроки запомнились болельщикам важными голами и сочными цитатами.

Вместе с BetBoom мы сделали тест: как хорошо ты знаешь наш футбол? Отвечай на вопросы и забирай фрибет до 10 000 новым игрокам от BetBoom.

Если тест не открывается, отключите блокировщик рекламы в браузере или попробуйте прямую ссылку.

* * *

8 самых безумных футбольных симуляторов

Фото: РИА Новости; Gettyimages

logoТесты
logoEA Sports
logoEA Sports FC
Спортивные
Симуляторы
Спецпроекты
BetBoom
BetBoom
Блог
Новости киберспортивной организации BetBoom Team
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я слишком погружен в футбол РФ... 9/10. Ошибся на Миранчуке
Ответ Tulka
Я слишком погружен в футбол РФ... 9/10. Ошибся на Миранчуке
Вне контекста вопрос действительно непростой. Специально поставил туда Сперцяна и Чалова, про которых ходили слухи о трансферах в Саутгемптон и Кристал Пэлас.