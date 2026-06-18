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  4. 🔥Предзаказы GTA 6 откроются 25 июня

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🔥Предзаказы GTA 6 откроются 25 июня
GTA 6 можно будет предзаказать уже 25 июня.

Rockstar заявила, что предзаказы GTA 6 начнутся 25 июня.

Разработчики не назвали стоимость новой части GTA, а также какие издания будут доступны для предзаказа. Отмечается, что пользователи смогут предзаказать игру во всех цифровых магазинах и в отдельных точках продаж.

Rockstar ранее официально заявила, что GTA 6 гарантированно выйдет 19 ноября, а маркетинговая кампания игры начнется этим летом. Финансовые отчеты и заявления Take-Two подтверждают готовность студии к осеннему релизу.

По информации издания The Touchline, разработчики GTA 6 запустят масштабную маркетинговую кампанию по продвижению игры этим летом. Она коснется и чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 

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Опубликовал: Артём Васильченко
Источник: твиттер Rockstar
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