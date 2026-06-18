🔥Предзаказы GTA 6 откроются 25 июня

Rockstar заявила, что предзаказы GTA 6 начнутся 25 июня.
Разработчики не назвали стоимость новой части GTA, а также какие издания будут доступны для предзаказа. Отмечается, что пользователи смогут предзаказать игру во всех цифровых магазинах и в отдельных точках продаж.
Rockstar ранее официально заявила, что GTA 6 гарантированно выйдет 19 ноября, а маркетинговая кампания игры начнется этим летом. Финансовые отчеты и заявления Take-Two подтверждают готовность студии к осеннему релизу.
По информации издания The Touchline, разработчики GTA 6 запустят масштабную маркетинговую кампанию по продвижению игры этим летом. Она коснется и чемпионата мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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