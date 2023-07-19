Каждый игрок стоит от 10 до 40 монет. Твой бюджет - 100 монет, так что состав мейджор-виннеров собрать не получится. Придется комбинировать.
Каждый игрок зарабатывает очки за убийства, ассисты, активацию рун, золото в минуту и другие действия, которые отражены здесь.
Либо забей на это и выбирай сердцем!
Каждый игровой день ты можешь сделать замены и собрать свежий состав. За час до старта матчей ваша команда фиксируется – с этого момента изменить что-то в ней уже не получится. Будь внимателен.
Призы можно выиграть за попадание в топ общего зачета и ежедневный сбор команд. Обрати внимание, что в Лиге Ставок призы ценнее, но попасть туда можно только после регистрации в Лиге Ставок.
Собери друзей, соревнуйтесь и побеждайте!