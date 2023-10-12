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Sup
Insania
$30
Mid
Quinn
$30
Carry
Arteezy
$20
Off
Zai
$20
Sup
Fly
$20

Собери свою команду
и получи призы

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Ни за кого не болею

Ты можешь собрать команду из 100 игроков из 20 команд

Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
Insania
-Sup
$30

Insania

Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
Quinn
-Mid
$30

Quinn

Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
Arteezy
-Carry
$20

Arteezy

Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
Zai
-Off
$20

Zai

Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
Fly
-Sup
$20

Fly

20

Команд

100

Игроков

Компьютер
за 1 место в
Лиге Ставок
Steam Deck
за 2 место в
Лиге Ставок
Клавиатура
за 3-4 место в
Лиге Ставок
Мышка
за 5 место в
Лиге Ставок
Микрофон
за 6 место в
Лиге Ставок
Скины Dota 2
за 6-10 места в
общей лиге
Фрибеты
за 7-100 места в
Лиге Ставок

Ты выбираешь состав из пяти игроков-участников турнира

Ищи баланс

Каждый игрок стоит от 10 до 40 монет. Твой бюджет - 100 монет, так что состав мейджор-виннеров собрать не получится. Придется комбинировать.

На одну позицию — один игрок. Пять керри набрать нельзя.

Как получать очки?

Каждый игрок зарабатывает очки за убийства, ассисты, активацию рун, золото в минуту и другие действия, которые отражены здесь.

Чтобы собрать идеальный состав, изучи статистику игроков и наши советы

Либо забей на это и выбирай сердцем!

Как менять состав?

Каждый игровой день ты можешь сделать замены и собрать свежий состав. За час до старта матчей ваша команда фиксируется – с этого момента изменить что-то в ней уже не получится. Будь внимателен.

А что с призами?

Призы можно выиграть за попадание в топ общего зачета и ежедневный сбор команд. Обрати внимание, что в Лиге Ставок призы ценнее, но попасть туда можно только после регистрации в Лиге Ставок.

А еще, ты можешь создавать лиги сам!

Собери друзей, соревнуйтесь и побеждайте!

Убедили? Присоединяйся!

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Ни за кого не болею
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