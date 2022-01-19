🔥 Объявляем все номинации CIS Esports Best. В этом году их 17!

Мы рады представить вам список номинаций премии CIS Esports Best 2021 от Sports.ru.
В этом году победителей определят в 17 категориях. С 20 января мы начнем публиковать шорт-листы в каждой номинации – пятерки игроков/команд/событий, которые набрали больше всего голосов.
Список номинаций CIS Esports Best 2021
- Лучший игрок CS:GO в 2021 году
- Лучший игрок Dota 2 в 2021 году
- Лучший комментатор CS:GO в 2021 году
- Лучший комментатор Dota 2 в 2021 году
- Лучший аналитик/ведущий Dota 2 в 2021 году
- Лучший аналитик/ведущий CS:GO в 2021 году
- Событие 2021 года для СНГ-киберспорта
- Прорыв года
- Лучшая команда/состав в 2021 году
- Лучший стример в 2021 году
- Лучший менеджер в 2021 году
- Лучший тренер в 2021 году
- Лучший игрок в мобильные игры в 2021 году
- Лучший игрок жанра Battle Royale в 2021 году
- Лучший игрок Valorant в 2021 году
- Лучший игрок в R6: Siege в 2021 году
- Потенциал-2022 от GG.BET
Церемония вручения премии пройдет 30 января, ее ведущими станут Мария «Marple» Ермолина и Борис «B0rbel» Белозеров.
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