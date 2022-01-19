🔥 Объявляем все номинации CIS Esports Best. В этом году их 17!

Мы рады представить вам список номинаций премии CIS Esports Best 2021 от Sports.ru.

В этом году победителей определят в 17 категориях. С 20 января мы начнем публиковать шорт-листы в каждой номинации – пятерки игроков/команд/событий, которые набрали больше всего голосов.

Список номинаций CIS Esports Best 2021

Лучший игрок CS:GO в 2021 году Лучший игрок Dota 2 в 2021 году Лучший комментатор CS:GO в 2021 году Лучший комментатор Dota 2 в 2021 году Лучший аналитик/ведущий Dota 2 в 2021 году Лучший аналитик/ведущий CS:GO в 2021 году Событие 2021 года для СНГ-киберспорта Прорыв года Лучшая команда/состав в 2021 году Лучший стример в 2021 году Лучший менеджер в 2021 году Лучший тренер в 2021 году Лучший игрок в мобильные игры в 2021 году Лучший игрок жанра Battle Royale в 2021 году Лучший игрок Valorant в 2021 году Лучший игрок в R6: Siege в 2021 году Потенциал-2022 от GG.BET

Церемония вручения премии пройдет 30 января, ее ведущими станут Мария «Marple» Ермолина и Борис «B0rbel» Белозеров.

Кто из топ-игроков сменил имидж? Тест про главные события киберспорта-2021

Куда поедешь бухать, а кого поцелуешь в лоб? Тест по киберспортивным мемам 2021 года