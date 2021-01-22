🔥Мы ищем автора в раздел Доты и новостника

В киберспортивно-игровом разделе Sports.ru новые вакансии – новостника (нужно будет писать новости про Доту, CS:GO и обычные видеоигры) и автора в раздел Dota 2.

Новостник

Вы всегда в курсе главных новостей киберспорта и гейминга, знаете, какие матчи нельзя пропускать на неделе и какие релизы больше всего ждут этой весной. Вы регулярно читаете сабреддиты Доты, CS:GO, а также DTF, Polygon, PC Gamer, HLTV, Dexerto или хотя бы слышали эти названия. Вы без ошибок пишете по-русски и свободно читаете по-английски, понимая, что «great» очень редко стоит переводить как «великий».

Тестовое задание

1. Сделайте новость по этому видео Торина о переходе Фоллена в Liquid. Переводить все не нужно, выберите 2-3 интересных мысли (каждая – максимум на пару абзацев).

2. Напишите новость по любой интересной статистике с Dotabuff, Datdota, Esports Earnings, лидербордов игроков, рейтинга гильдии или даже Liquipedia (пример). Важно, чтобы этой новости не было в русскоязычных медиа.

3. Напишите любую новость про видеоигры, которую мы упустили за последние пару недель.

Обратите внимание, в каком формате мы пишем новости: введение (лид), основная часть, контекст/дополнительная информация.

Выполненное тестовое задание вместе с небольшим рассказом о себе присылайте на novokshenov@sports.ru с темой «Новостник». Дедлайн: 23:00 мск 27 января (среда).

Автор в раздел Dota 2

Вы смотрите много Доты (в идеале и играете сами), любите анализировать и искать небанальные истории в мире Доты. Если вы уже вели блог, паблик или телеграм-канал, это будет плюсом.

Тестовое задание

Создайте у нас блог (ссылка может не работать, если вы не зарегистрировались) и напишите два поста.

1. Первый пост – про конкретный тезис из DPC-лиги. Полный разбор матча – не нужен. Обычный хайлайт – не нужен. Нужно найти паттерн/тенденцию. Хорошие примеры для вдохновения: разлад в HellRaisers, фишки Рамзеса, стратегия с лесником от Virtus.pro.

2. Второй пост – про любую интересную тему на свой вкус.

Ссылку на блог вместе с небольшим рассказом о себе присылайте на novokshenov@sports.ru с темой «Автор Dota 2». Дедлайн: 23:00 мск 27 января (среда).

Не бойтесь пробовать, это не страшно. Мы стараемся отвечать всем кандидатам, и даже в процессе выполнения тестового задания вы узнаете что-то новое про свои скиллы.

Обе вакансии предполагают удаленную работу и гибкий график с загруженностью от 3 до 5 дней в неделю.