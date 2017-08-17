Зарплата игроков Team Liquid – 100-200 тысяч долларов в год

Автор The Verge Влад Савов поделился информацией о зарплатах в .

«На этой неделе я общался с Виктором Гуссенсом, совладельцем Team Liquid – победителя TI7, выигравшего 10,8 млн долларов. Не каждая команда управляется, как Liquid, которая является профессиональной организацией с инвесторами и командами, представленными также в LoL и Counter-Strike.

Организация покрывает расходы на пятерых дотеров, обеспечивает им все нужно для тренировок и предоставляет услуги вроде тренера-психолога. Годовая зарплата игроков составляет от 100 до 200 тысяч долларов.

По итогам TI7 10 миллионов долларов были разделены на 8 частей: по части организации, пятерым игрокам, менеджеру и тренеру. Гуссенс сказал мне, что это победа – самый важный день в истории Team Liquid, что я воспринимаю как в соревновательном, так и экономическом смысле. Как команда вроде Liquid может выжить без победы на TI?» – удивлен Савов.

Team Liquid – идеальный чемпион